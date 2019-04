Delegados no ven mapaches en el censo del Bienestar

Los superdelegados del gobierno federal negaron que los Servidores de la Nación sean mapaches electorales, esto luego de que El Sol de México publicara que al menos 25 coordinadores del censo del Bienestar son militantes de Morena. “De ninguna manera, en primer lugar, no somos iguales, aunque han querido meternos en el mismo costal, pero no somos iguales, no tiene nada que ver la estructura de Morena”, aseveró Abraham Mendoza Zenteno, delegado de Programas Sociales en Hidalgo, tras ser cuestionado respecto a que diversos delegados regionales del Gobierno Federal ocuparon algún cargo dentro del partido.

La delegada de la Secretaría del Bienestar en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, negó que hubiera mapaches entre quienes levantan el censo y justificó que los subdelegados regionales fueron nombrados por oficinas centrales del gobierno de López Obrador.

Por su parte, Gabino Morales Mendoza, delegado de los Programas Integrales para el Desarrollo en San Luis Potosí, aseguró que no hay ni privilegios o favoritismos para nadie. “Más allá del credo político, son personas que comulgan con el ideario de combatir la corrupción, de hacer que los apoyos lleguen a quienes los necesitan, ahora somos Servidores de la Nación, si lo que pretenden insinuar es que habrá manejo discrecional de los programas sociales como ocurrió en el pasado esto no es así”, comentó.

El coordinador de programas federales para el Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola aseguró que no hay uso electorero de los programas, pero reconoció que las reglas de operación tampoco prohíben que un militante o excandidato pueda ostentar una coordinación. El funcionario insistió en que Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que “no vamos a reproducir prácticas del pasado y quien tenga el conocimiento de que se está condicionando el apoyo o haciendo mal uso del censo o apoyos, se va a ir”.