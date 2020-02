Delincuentes ya no van a comprar a gobiernos: AMLO

PÉNJAMO, Gto. (OEM-Informex). El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje a los que se dedican a actividades ilícitas y les dijo que su dinero no será suficiente para evitar que enfrenten la justicia si cometen algún delito.

Durante su visita a Pénjamo, donde inauguro la base de la Guardia Nacional que fue construida en este municipio, dijo que si bien el estado de fuerza federal ha sido reforzado con la Guardia Nacional, de la que dijo hay actualmente 80 mil efectivos dispersados en el país, la violencia y la delincuencia se a acabarán cuando se termine de limpiar de corrupción al gobierno en todos los niveles, pues señaló que la corrupción es el gen de la delincuencia.

"Un mensaje a los que se dedican a las actividades delictivas, que se escuche bien y que se escuche lejos: no se va a permitir que actúe la delincuencia con impunidad, ya no es el tiempo de antes, ya no es de que puedo hacer y deshacer porque tengo influencias y voy a comprar a ministerios públicos y voy a comprar a jueces y voy a comprar a autoridades y me van a sacar de la cárcel, ya no va a ser así, estamos limpiando de corrupción al gobierno, ya no va a ser ese poderoso caballero don dinero el que decida sobre la vida pública de México, ya el dinero no es lo que rifa, el que esté pensando que su dios es el dinero y que lo resuelve todo con dinero, se va a equivocar, ya no es con influencias ni con dinero, no es el poder económico el que va a decidir sobre la vida pública de nuestro país", dijo el presidente de México en su intervención.

Andrés Manuel López Obrador dijo que se está reforzando la presencia de las fuerzas armadas y federales en el país, donde hay 230 mil elementos del Ejército Mexicano, 65 mil de la Marina y a los que se suman los hasta ahora 80 mil efectivos de la Guardia Nacional.

También hizo un llamado a los gobernadores y alcaldes para ofrecer mejores sueldos y condiciones laborales para los policías y así evitar que estos caigan en la tentación de la corrupción.

El presidente de México manifestó que ha sido ardua la labor de limpiar a las corporaciones de seguridad, pues dijo que la delincuencia llegó a enquistarse hasta en el gobierno federal y por eso tantos años de violencia y delincuencia aquejaron al país.

Habrá coordinación

Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que en Guanajuato el gobierno federal tiene un aliado para combatir a la delincuencia y manifestó su respaldo para lograr una mejor coordinación a favor de la seguridad en el estado.

Además, le dijo que en Guanajuato hay un respeto por las instituciones y éstas deben ser usadas para sumar y no para dividir, pues éstas no deben ser vistas como enemigas.

En Guanajuato, sus instituciones son parte de la solución, no son parte del problema, queremos trabajar en conjunto y creo que lo podemos lograr si así lo seguimos haciendo