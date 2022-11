Democracia calcificada

Los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos arrojan conclusiones vitales, no sólo para la democracia de la que aún es la potencia más grande del planeta, sino también del estado de los procesos electorales en el mundo.

Dadas las condiciones de alta inflación, problemas en las cadenas de suministro, lento crecimiento económico y una baja popularidad del presidente demócrata Joe Biden, se esperaba que "una ola roja" republicana arrasara durante la jornada.

Tal cosa no sucedió. Los demócratas mantienen 50 senadurías frente a las 49 republicanas, mientras que el partido conservador sólo ganó cinco asientos en la Casa de Representantes. En tanto los republicanos perdieron gubernaturas dolorosas como las de Arizona, y Pennsylvania.

Hoy es compartida entre las cúpulas conservadoras la opinión de que la figura de Donald Trump les está haciendo más daño que bien. Más y más figuras destacadas del republicanismo se están decantando por buscar opciones más allá de la figura del magnate; cosa impensable cuando éste vivía en la Casa Blanca y dictaba sin recato alguno la dirección de las huestes conservadoras por absurdas que estas fueran.

En lo simbólico, la jornada fue una victoria para el gobierno demócrata dados los peores pronósticos que vaticinaban una arrolladora electoral en su contra, sin embargo la bala pasó cerca.

El proceso electoral fue, por decir poco, extremadamente peleado. Si la lógica se impusiera esto no debería ser posible. La plataforma política ejercida por el republicanismo se ha fundado en un racismo abierto, la demagogia y la mentira.

Aún así, millones de estadounidenses están yendo a las urnas a respaldar dicho proyecto que, aunque no resultó ganador claro, sigue vigente.

Los estadounidenses están atrincherados en una guerra ideológica de la cual no se asoma una salida clara, sea quien sea quien detente la titularidad del Poder Ejecutivo. Ni siquiera alguien de probada entereza moral como Joe Biden ha podido cerrar la brecha entre los extremos políticos.

Son tan radicalmente diferentes las posturas políticas que difícilmente hay migración del votante de un partido u otro.

Se quiere o no armas en las casas, las vacunas anticovid son o no son seguras, hubo o no fraude electoral en 2020, las mujeres tienen o no tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Son muy pocas las áreas de acuerdos, o quizá inexistentes, entre republicanos y demócratas.

A este fenómeno de estancamiento político se le conoce como "calcificación". Ya nada importa en política porque los votantes están definidos desde muy antes de iniciados los procesos electorales.

En este contexto que le describo, el votante independiente se ha convertido en algo muy raro, y en consecuencia en un activo sumamente valioso.

Sin embargo, de manera contradictoria, ahora todo importa en la política. Fueron ellos, los que a veces votan republicano y otras veces demócrata, quienes decidieron el destino del país en estas elecciones intermedias.

El republicanismo actual no ha sido capaz de articular un discurso que conecte con personas, conservadoras o no, que no comulgan con el conspiracionismo y el dogma.

En ese sentido fue vital en su derrota lo poco atractivo que el partido resultó para los indecisos.

Resulta de suma gravedad el estado de la democracia estadounidense. Grandes grupos están atrincherados en sus respectivas ideologías sin capacidad de encontrar acuerdos, en tanto que una minoría cada vez más reducida está definiendo las elecciones.

Bajo este escenario de contiendas tan cerradas no hay posibilidad de generar cooperación. Cada bando verá su derrota desde el desencanto o la conspiración de la idea de una victoria que creía ganada. Esto a la postre genera desgaste e incredulidad institucional.

La pregunta que ahora le hago, y que abordaremos en la siguiente ocasión, es si la política nacional está imitando a la de su vecino del norte, si nos estamos calcificando de este lado.