Denuncian alumnas del Colmex acoso sexual dentro del plantel

Con carteles pegados en las instalaciones del Colegio de México (Colmex), alumnas de esta institución denuncian discriminación, acoso y abuso sexual por parte de profesores, trabajadores y parte del alumnado.

Cada rincón del Colmex estaba tapizado de testamentos que las alumnas compartieron para dar fin a estos incidentes que viven día con día:

"Los profesores nos hostigan. Hay un trabajador del Colegio que siempre me busca. Aunque yo le tiendo un respetuoso saludo a la distancia, él rodea mi cintura, me agarra de los hombros y abraza estrechamente".

"Nos besan a la fuerza. Pasó en una fiesta de bienvenida. El me retó a besarlo. Yo le dije que no y que se veía muy alcoholizado. Se ofendió, me tomó la cabeza y me besó a la fuerza".

"Los profesores son misóginos. Me albureó a media clase: “¡Grafícame esta!”. Mis compañeras no podían salir a clase sin que les viera el trasero. Me mandaba mensajes personales felicitándome por mis intervenciones. Me llamó a su cubículo sin razón aparente”.

Hoy me encontré con estos carteles pegados. Están por todo el COLMEX son casos de mujeres acosadas. No importa que estes en una de las instituciones más prestigiosas de Mexico, ser mujer, te hace de la población más vulnerable en cualquier lugar. #AquíTambienPasa #COLMEX pic.twitter.com/bynsg064RY — Nayelli Jacques (@Nayesaku) November 13, 2018

Estas denuncias inmediatamente comenzaron a circular por redes sociales y con el hashtag#AquíTambiénPasa; ante esta causa, ya se suman varias personas.

¿Eres alumna del ITAM y has vivido una experiencia de acoso o violencia?

Nos unimos a la campaña de nuestras compañeras del Colmex. Llena este formulario https://t.co/RuaEPsy8kb y cuéntanos tu historia.

Luego de que esta situación se hiciera pública, por medio de un comunicado, la doctora Silvia. E. Giorguli, encargada del instituto, puntualizó que el colegio está comprometido brindar y garantizar respeto y protección a la integridad de cada una de las personas que forman parte de esta comunidad, por lo que castiga cualquier acto violento, ya sea discriminación, acoso o abuso sexual.

Asegura que su administración han trabajado en el "Modelo de Igualdad de Género", el cual se encarga de garantizar equidad de género, asimismo explica que al presentarse estos incidentes, que califica como intolerantes, se contempla realizar un protocolo para "prevenir y atender el acoso, así como el abuso sexual".

Finalmente se compromete con el alumnado poner en marcha este protocolo y así salvaguardar el "ambiente seguro y de respeto" que debería darse en el plantel.

COMUNICADO

Sobre protocolo para prevenir acoso y hostigamiento sexuales.



El Colegio de México está comprometido a garantizar el respeto y la protección de la dignidad e integridad de todas las personas de su comunidad. pic.twitter.com/ZTtVcKW2Zw — El Colegio de México (@elcolmex) November 14, 2018