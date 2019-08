Tortura, una práctica regular que ejerce la autoridad: Encinas

La tortura es una práctica regular que ejerce la misma autoridad de los tres ordenes de gobierno y que se ha pretendido ocultar por muchos años, sostuvo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejando Encinas Rodríguez, al tiempo de señalar que este flagelo se debe de enfrentar para erradicarla de los cuerpos de seguridad pública.

En el marco del Foro Temático Acciones Estratégicas para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos Humanos a las Víctimas de Tortura, Encinas Rodríguez manifestó que uno de los puntos centrales para erradicar la tortura es la impartición de la justicia en el país.

Acotó que el actual gobierno, no se habrá de invisibilizar ninguno de los temas relacionados con la violación a las garantías individuales y “vamos a asumir la responsabilidad del Estado mexicano para garantizar la protección, defensa y garantía de los derechos humanos en el país”.

“Esta práctica de la tortura afecta al conjunto de la sociedad, no solamente agravia a las familias de quienes son objeto de este tipo de prácticas viles, sino que afecta a la sociedad y no podemos permitiría que caigan en el olvido, que se obstruya la verdad y que no se imparta justicia y se castigue a los responsables”, explicó.

Alejandro Encinas puntualizó que México tiene que abrirse al escrutinio internacional, además de que los indicadores oficiales dan cuenta de esta práctica y citó los resultados de la Encuesta Nacional de Población que señaló que el 65% de las personas que fueron detenidas por alguna autoridad fue objeto de una agresión violenta por parte de los agentes que llevaron la detención.

“Además, el 60% recibió choques eléctricos. El 4% fue objeto de violación sexual, mientras que el 54% declara haber sido objeto de violencia psicológica y de amenazas a su familia, hasta aquellas personas, en el 58%, que fueron objeto de practicas de asfixia”, remarcó.