Derrame petrolero golpea la producción agrícola de Hidalgo

VALLE DEL MEZQUITAL. El petróleo es una de las materias primas más preciadas en el mundo, prácticamente cualquier industria depende en alguna medida del hidrocarburo para el desarrollo de sus productos y servicios, pero además de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera, la delincuencia organizada y la negligencia en la cadena productiva, desde su extracción, hasta la distribución han causado ecocidios de diversos tamaños.

El caso más grave en el mundo ocurrió en abril de 2010, cuando explotó la plataforma Deep Horizon, de British Petroleum, lo que provocó un derrame estimado de 780 millones de litros de petróleo, y reportó el fallecimiento de 11 personas. La empresa multinacional tardó 87 días en bloquear la fuga de crudo.

Este derrame es considerado el peor desastre ecológico en Estados Unidos y a 10 años de distancia, todavía se reportan diversas consecuencias en el ecosistema marítimo de la zona.

Estimaciones de las autoridades estadounidenses apuntan a que hubo afectaciones en mil 773 kilómetros de la costa y que, a la fecha, permanecen más de 37 millones de litros de crudo anegados en el fondo del Golfo de México.

De acuerdo con un artículo del diario Deutsche Welle, la inversión hacia 2032 para reparar el daño está estimada en 12 mil millones de dólares y los impactos abarcan a especies como los delfines, las tortugas y las mantarrayas y que el daño quedará en el mar por muchos años más.

Hoy, el Valle del Mezquital, una de las zonas agrícolas más importantes en el centro del país, enfrenta, según sus habitantes, la peor tragedia en su historia, después de que una negligencia en el mantenimiento de ductos de combustóleo de Pemex, contaminó los canales de aguas negras que se utilizan para el riego de cultivos de cinco municipios de la región.

10 mil productores no han recibido agua desde el 16 de agosto que ocurrió el derrame

La zona ha sido víctima de derrames petroleros dos veces en ocho meses, por el mal manejo de los ductos de Pemex.

En este segundo derrame, más de 10 mil productores agrícolas de la región están en riesgo de perder sus cosechas, debido a obras de mantenimiento que fueron mal realizadas por el personal de Pemex en la tubería de la unidad rebombeo ubicada en Juandhó, en la comunidad de Tetepango, Hidalgo, lo que causó un derrame de miles de litros del hidrocarburo el pasado 16 de agosto.

Julio Hugo Sánchez Quiroz, presidente del módulo de Riego Uno con sede en Actopan y también presidente de los distritos de riego en Hidalgo, precisó que esta es la segunda vez en menos de un año que sufren afectaciones por un desbordamiento de líquidos de Pemex en los canales de aguas negras.

Una parte de Ixmiquilpan, Santiago de Anaya, San Salvador, Actopan y El Arenal reciben agua de este módulo de riego, y en los cinco puntos hubo una alerta por los graves daños que se extendieron a más municipios aledaños, como son Progreso de Obregón, Mixquiahuala y Chilcuautla.

El personal de Pemex tardó aproximadamente tres días en presentarse a la Comisaría Ejidal de San Salvador, donde los esperó Julio Hugo Sánchez.

En esa reunión, los afectados reclamaron la inmediata reparación que personal de Pemex planeó concluir la limpia de canales en tres semanas. Sin embargo, Sánchez Quiroz advirtió que habrá daños profundos en la tierra que tardarán años para ser reparados naturalmente.

“Desafortunadamente no tenemos otra alternativa, se creó el acta de acuerdo y están respondiendo. Proceder con una demanda no está en los planes inmediatos en estos momentos.

"Se comprometieron a pagar todos los daños ocasionados. Si Pemex tuviera que pagarnos por los daños calculamos unos dos millones de pesos aproximadamente sin tomar en cuenta la tierra contaminada”, puntualizó.

Además, Julio Hugo Sánchez anunció que el próximo jueves llegará una compañía para esparcir un químico polvoso en las aguas negras, el cual funcionará como fertilizante para las tierras.

Indicó que mediante el uso de maquinaria pesada, Pemex retira el hidrocarburo que es depositado en seis hectáreas rentadas en El Huaxtho, Boxtha, Patria Nueva, El Mezquital y El Pacheco y posteriormente es trasladado a la planta de Juandhó para su destrucción.

Las afectaciones mayores se registraron en cultivos de maíz, alfalfa y plantíos de chile verde, así como en carreteras y terrenos de los pueblos indígenas de La Blanca, Guerrero, El Mezquital y Patria Nueva, pertenecientes al municipio de Santiago de Anaya.

Foto: Cortesía Productores del Valle del Mezquital

SERIE DE NEGLIGENCIAS

A dos semanas del incidente, el presidente del Módulo de Riego Uno el daño se percibe con claridad en los caminos, canales, canaletas, zanjas y cultivos.

Además, Roberto Ángeles Santiago, líder campesino de la Unidad de Riego de Tepatepec, mencionó que todavía no concluyen los trabajos, y al menos 10 mil hectáreas todavía no reciben agua. Explicó que dos canales riegan la zona, el canal Principal Alto Requena y el Canal Endhó.

El canal principal, donde se vertió el combustóleo desde la estación de rebombeo de Juandhó de Pemex, explicó, se limpió porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dejó correr el agua negra, causando así una mayor afectación al expulsar a los cultivos el hidrocarburo, pero esto permitió ponerlo en operación desde el lunes 24 de agosto.

En tanto que el Canal Endhó, en el que trabajó una cuadrilla de Pemex se liberó el miércoles 26 de agosto, pero como llegaron 300 metros de combustóleo que estaban atorados, no se pudo regar, hasta que hicieron una nueva limpieza.

Añadió que el canal no está revestido de concreto, por lo que el combustóleo se pegó y para sanearlo le aplicaron una sustancia que desintegrar el compuesto.

“Esto no va a terminar aquí. Se quedarán contaminantes en la tierra y si hasta el año pasado una hectárea producía 15 toneladas, no sabemos si el próximo año se dé. Esta es la peor tragedia del Valle del Mezquital y nos están dejando solos, eso no se vale, somos gente de campo, de trabajo, que no causamos problemas”, aseguró el líder campesino.

INCERTIDUMBRE

Roberto Ángeles aseguró que todavía es incierto el tiempo que tardará Pemex en concluir las obras de reparación, aunque municipios como Progreso de Obregón, Actopan y Santiago de Anaya ya reciben agua, lo que representa una extensión estimada en 25 mil hectáreas.

Los campesinos del Distrito de Riego 003 por su parte, entre ellos Alfredo Ortiz del núcleo ejidal Juandhó, señalaron que aparte del gran problema medioambiental y social, la empresa petrolera les ha causado una seria afectación económica, pero que todavía no tienen una cifra del impacto por parte de las autoridades.

Esto ocurre pese a que los representantes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Protección Civil Federal y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizaron recorridos para cuantificar daños, pero no han dado a conocer a los campesinos las cifras del desastre, ni los programas que implementaran.

La petrolera tampoco ha informado respecto a los avances de los trabajos ni del plan de remediación.

“Constantemente hay problemas con los derrames de sus ductos y ya van dos ciclos de siembra, que nos afectan muchísimo. Hace ocho meses apenas hubo otro derrame en la estación de rebombeo. Pedimos sobre todo que Pemex tenga más cuidado en sus instalaciones”, expuso.

Los campesinos del Valle del Mezquital, una de las zonas agrícolas más importantes a nivel nacional, han tenido que lidiar en las últimas seis décadas con distintos factores que afectan la producción, la mayor parte de ellas derivadas del sector energético.

El sector agrícola es víctima de la contaminación que se genera desde la zona industrial donde se asienta la Refinería Miguel Hidalgo de Pemex y la Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, y se suma la contaminación de las aguas negras.

Incluso, diputados locales presentaron un punto de acuerdo para reducir el uso de combustóleo en la zona, debido a su alta contaminación.

“Como lo reporta la organización Greenpeace, la quema de combustibles con alta concentración de gases contaminantes como el azufre, se refleja en la emisión de gases de efecto invernadero, lo cual afecta a las personas, los animales y las plantas”, señalaron los diputados hidalguenses María Luisa Pérez Perusquía y José Luis Espinosa Silva, en una propuesta de Punto de Acuerdo.

Los legisladores plantearon el punto de acuerdo en el contexto del derrame de combustóleo a los canales de aguas negras para riego de los cultivos, por responsabilidad de personal de Pemex, en las cercanías de la Refinería Miguel Hidalgo.

“Las consecuencias se agravan en proporción de lo que se tarde en recuperar el combustible derramado y en la remediación del daño en el subsuelo”, concluyeron los diputados locales.

Foto: Cortesía Productores del Valle del Mezquital

