Ni en farmacias ni hospitales, continúa el desabasto de medicamentos psiquiátricos

El Secretario general de la Sección 17 de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), Marco Antonio Sánchez, en entrevista con El Sol de México, habló sobre la problemática que viven los pacientes psiquiátricos ante la falta de medicamentos.

“El paciente psiquiátrico sufre en todo el país por falta de medicamentos. Las familias que tienen un paciente enfermo mental, sufren. Y qué hacemos. Los hospitales no tenemos los fármacos. El problema a nosotros nos repercute porque el medicamento no lo hay en ningún lado. Ni en las farmacias ni en los hospitales. Es un problema a nivel nacional”, afirmó el doctor Marco Antonio Sánchez.

Además, refirió que después de la marcha y manifestación del martes pasado, se reunieron el miércoles 8 de marzo con el doctor Juan Manuel Quijada Gaytán, director general de los Servicios de Atención Psiquiátrica, de la Secretaría de Salud.

“Anotó todas nuestras demandas. Nos citó en 15 días para darnos fechas de cómo se va a resolver este asunto. Pero lo veo muy complicado porque sale de las manos de todos. Son medicamentos esenciales de control y de control internacional”, dijo

“Anteriormente, los producían PISA y Psicofarma en el país. Tuvieron un problemita con un gobierno y COFEPRIS les cerró dos o tres plantas.

El problema a nosotros nos repercute porque el medicamento no lo hay en ningún lado. Ni en las farmacias ni hospitales y es a nivel nacional. "Lo grave es que a los pacientes los dejamos sin medicamento”, insistió el doctor en Psiquiatría, Marco Antonio Sánchez.

El especialista indicó que los pacientes pueden tener recaídas debido a un cambio de medicamentos, por lo que esto puede complicar la estabilidad que ya han ganado respecto de sus padecimientos.

“Nosotros recibimos a los pacientes, los revisamos y les hacemos un cambio por un medicamento similar que le puede funcionar. Sí el paciente ya está controlado por 5 o 6 años, podemos tener recaídas por el cambio de medicamento”, refirió.

Como parte de la situación, ejemplificó la condición de un hipertenso, sí le cambian el medicamento pasan 3 o 4 meses para que se puedan restablecer. Lo mismo sucede con el paciente psiquiátrico.

"¡Urgen medicinas, Urgen medicinas!" Así se demandó en mantas y durante la marcha trabajadores de los Hospitales Psiquiátricos Fray Bernardino Álvarez e Infantil R. Juan. N. Navarro de la Secretaría de Salud, subrayó.

"En los dos hospitales psiquiátricos, trabajamos 150 médicos. Tenemos 170 pacientes hospitalizados y se atiende la consulta, en donde los pacientes y sus familiares hacen filas porque necesitan cambio de receta", indicó Marco Antonio.

El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), Marco Antonio Sánchez expresó que si no hay respuesta de las autoridades de salud, volverán a manifestarse.

El doctor Marco Antonio Sánchez afirmó que con los medicamentos indicados, los pacientes se rehabilitan y vuelven a su núcleo social y familiar al 100 por ciento. l Foto: Romina Solís l El Sol de México

“No nos queda de otra. Tenemos que hacer visible ante la sociedad la falta de medicamentos para los pacientes psiquiátricos de los hospitales “Fray Bernardino Alvarez” y Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, de la Secretaría de Salud. Personal médico y de enfermería, estamos en la misma sintonía”, sentenció.

El doctor Sánchez hizo un llamado para que las autoridades volteen la vista a los hospitales psiquiátricos, ya que ahí se encuentran los enfermos más desvalidos y olvidados.

"Día a día nos hacen falta cosas en los hospitales. De las peticiones que hemos hecho a todos los niveles, lo único que hemos recibido son amenazas. Sienten que estamos en contra de ellos. No señor, no estamos en contra de ninguna autoridad. Somos compañeros. Estamos en el mismo barco. Todos vamos hacia el mismo camino. Lo único que queremos es que el paciente mental reciba la atención apropiada", precisó.

Sin medicamentos y mala alimentación

Aparte de la carencia de medicamentos, está la de alimentos. La empresa contratada no cumple. Tiene contrato de despensa al 100 por ciento y no cumple. Nos hemos quejado miles de veces y no se atiende este problema.

“No se cumple con las dietas hospitalarias. A las 7 u 8 de la mañana llegan con los alimentos. Y las autoridades no hacen nada. Deben tener un ‘padrino’ que apoya a la empresa “Escore, Alimentos, S. A de C.V”, manifestó.

De la sustitución de medicamentos, dijo: “Tenemos que sustituirlos. Y eso, lo único que hace es retrasar la evolución de los pacientes; aumenta el número de ingresos de los pacientes, recaen con más frecuencia a sus brotes sicóticos”.

“No podemos cambiar los medicamentos. Es un retroceso para salud del paciente. Se invierte más tiempo. Damos la receta. El paciente sale a la calle y no encuentra los medicamentos en las farmacias. Eso sí es complicado para nosotros. Son nuestros pacientes”.

Afirmó que con los medicamentos indicados, los pacientes se rehabilitan y vuelven a su núcleo social y familiar al 100 por ciento.

“El enfermo mental es el más abandonado. No permitamos que terminen en las calles. No permitamos que no les demos la oportunidad de rehabilitarse y terminen en una casa de protección social. No es justo ni como sociedad ni como ser humano. Debemos dar la oportunidad al enfermo mental que se rehabilite, se reincorpore a su vida normal. Es lo único que podemos hacer”.

“Vamos a hacer las manifestaciones necesarias. Creo y confío en nuestros gobernantes. Confío en las autoridades hospitalarias que hagan caso, urgen medicamentos.

Necesitamos al paciente psiquiátrico se le atienda al 100%. Respeto al paciente mental. Es lo único que pedimos" remarcó.