Desaparece el periodista Fernando Álvarez, en Acapulco

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que el periodista Víctor Fernando Álvarez Chávez, conocido como "Apontito", desapareció desde el pasado 1 de abril en la colonia Ciudad Renacimiento en Acapulco.

El Sol de Acapulco contactó a la Fiscalía del Estado, quien confirmó que ya tenía conocimiento de la desaparición del comunicador y aseguró que el caso ya se está investigando.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos, la familia dijo que Fernando Álvarez desapareció desde hace dos días, vestía una camisa azul con un pantalón negro y zapatos del mismo color.

Señaló que Fernando Álvarez no informó sobre su destino o alguna ubicación, y que el comunicador no contaba con teléfono celular, por lo su familia no puede comunicarse con él.

Cabe resaltar que el lunes pasado, la corresponsal del Diario de Xalapa, María Elena Ferral, falleció luego de ser atacada a balazos en Veracruz.

México "Mi mamá sabía que su cabeza tenía precio": hija de María Elena Ferral

Según los informes, se trató de un ataque directo contra la periodista, perteneciente a la Organización Editorial Mexicana (OEM) y también directora del periódico digital Quinto Poder.

Los testigos señalaron que la comunicadora caminaba por calles del centro de la ciudad para dirigirse a su vehículo cuando fue interceptada por un sujeto abordo de una motocicleta y le disparó al menos en seis ocasiones.

Maria Elena Ferral había denunciado múltiples amenazas de muerte y de agresiones por parte de personajes de la política local de la zona donde ejercía su labor.

Cubría la zona conocida como sierra de Papantla, donde son constante las desapariciones forzadas a manos de la policía.

México es uno de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo en el mundo. Más de 100 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000 hasta la fecha.

En el 2019, en México fueron ultimados 10 periodistas, según un conteo de Reporteros sin Fronteras.