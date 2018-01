Desaparecen cuatro colombianos en Quintana Roo; Fiscalía estatal ya investiga

La Fiscalía de Quintana Roo informó de la desaparición de cuatro colombianos, tres hombres y una mujer, en Cancún desde diciembre. Ella es la presunta novia de un joven que apareció decapitado hace unos días en la avenida Nichupté de esta ciudad.

La cancillería de Colombia en México ya solicitó a las autoridades locales que intensifiquen la búsqueda de Yesly Tatiana Góez, desaparecida en Cancún desde el 20 de diciembre, un día antes que el cadáver de su novio, Jhoan S. E., fuera encontrado decapitado junto a un cárcamo de agua.

“El 20 de diciembre me enteré de la desaparición, yo busqué a los amigos mexicanos de mi hija en Facebook, les escribí y también llamé al centro de estética, donde me dijeron que nunca volvió al trabajo”, contó la madre, en Medellín, a medios colombianos.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado informó que ya investigan la “desaparición forzada de cuatro personas originarias de Colombia, entre ellas una mujer y tres hombres”.

La madre del fallecido ya vino a Cancún a reconocerlo, se añade, faltando otras tres personas, dos hombres y una mujer, que permanecen desaparecidas desde esas fechas.

Yesly Tatiana Góez, quien supuestamente fue novia del joven colombiano encontrado decapitado y desollado el pasado 21 de diciembre, se encuentra desaparecida en Cancún, desde hace más de 24 días, la denuncia fue puesta por la madre de la joven Aleida María Guisao, en la cancillería colombiana, tras no saber nada de su hija desde el pasado 18 de diciembre.

Aleida narró que la joven de 25 años, se fue a vivir a México, el 28 de mayo del año pasado, para estar con su novio Joan Sebastián Espinoza, quien ya estaba radicado en ese país. Allí, su hija llevaba una vida tranquila como estilista en un centro estético de alto nivel, según la madre.

Aseguró que el 20 de diciembre recibió un mensaje de la familia del compañero sentimental de su hija, donde le informaron que su niña fue reportada como desaparecida.

El martes 19 de diciembre, a las 11 de la noche, le escribieron que se comunicara lo más pronto posible con ellos, Aleida lo hizo, pero la respuesta llegó al día siguiente. Fue entonces cuando la desesperada madre intentó localizar a la familia de su yerno, pero no fue posible.

La desesperación de la familia de Tatiana creció, cuando cuatro días después fueron notificados de que en Cancún hallaron a Joan Sebastián decapitado.

“La Cancillería me llamó un día y me preguntó que si yo sabía en qué trabajaba él (Sebastián). Yo les dije que no sabía. Me dijeron que para que yo supiera, él trabajaba como cobrador, como un ‘gota a gota’. Eso me dijeron a mí”, agregó Aleida. El cuerpo del también colombiano fue repatriado la primera semana de enero. El día 4 de este mismo mes, se realizó el entierro del joven en el cementerio Jardines de la Fe, ubicado en el municipio de Copacabana, al norte de Medellín, según indicó el hermano del fallecido.

De acuerdo a una publicación en la cuenta de Facebook de Santiago Espinosa, hermano de Sebastián, además de Tatiana, están desaparecidos un amigo y el padre de los Espinoza.

“Hermanito no sabes qué vacío tan grande acabas de dejar en mi corazón solo Dios sabe por qué fue. Ahora sólo te pido que nos protejas desde el cielo, te amo aunque nunca te lo dije y te pido de corazón ilumínales el camino de vuelta a mi papá, tu esposa y tu amigo. No sabes la falta que me vas a hacer, ahora nos toca seguir un camino sin ti, pero tengo fe de que ahora tengo un angelito más en el cielo que me va a cuidar a mí y a nuestra madre. Te amo y que Dios te cuide y te proteja. 19/12/2017 siempre en mi corazón”, escribió Santiago.

Hasta el momento, las autoridades de México no se han pronunciado por la desaparición de los colombianos. Además, la muerte de Joan Sebastián es materia de investigación.

Por lo pronto, la familia de Yesly Tatiana sigue en la búsqueda de pistas que ayuden a dar con el paradero de la joven de 25 años.