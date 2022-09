Desaparecidos en Tamaulipas; familias mueren buscando

Desde que su hermano Roberto fue secuestrado en 2013 y, finalmente, desaparecido en 2014 en Reynosa, la vida personal de Delia Quiroa y la de su madre María Icela Valdéz, están en pausa.

“Yo no tengo vida, el tiempo que me queda libre que pudiera utilizarlo para recreación o vacaciones, lo uso para estudiar, para aprender de leyes, no me pesa porque ayudo a otras personas pero ¿qué necesidad tengo yo de estar encima de ellos (las autoridades) para que hagan algo?”, indicó.

Inicialmente buscaron a Roberto con vida, sin embargo, ahora la localización se realiza en fosas y en posibles campos de exterminio, de esos que abundan en Tamaulipas y en el país.

La activista y representante del colectivo Diez de Marzo que, en agosto del 2021, logró realizar una búsqueda ciudadana en el predio “La Bartolina” ubicado en Matamoros, a pocos metros de Estados Unidos, tras pedirle permiso al crimen organizado, urgió a que las personas encargadas de dar con las personas en desaparición cuenten con un perfil adecuado.

Los integrantes de este colectivo tamaulipeco han sostenido nueve reuniones con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, sin que hayan obtenido avances en la búsqueda de sus familiares.

Colectivos han encontrado osamentas en diversos predios de Reynosa / Cortesía, Amor por los Desaparecidos de Reynosa

Es por ello que las buscadoras de Tamaulipas reprueba el desempeño del subsecretario Encinas, y exige su renuncia, por no cumplir con sus promesas y hacer una simulación de instituciones dedicadas a la búsqueda de las personas desaparecidas.

“Exigimos su renuncia. Hemos tenido muchas reuniones con Encinas y él siempre se compromete a ayudarnos y siempre nos dice que se va a resolver el problema, que va a implementar una base de datos forense, que va a haber una base única donde uno puede reportar a una persona desaparecida y hasta la fecha no hay nada”, declaró la representante del colectivo, Delia Quiroa.

Autoridades se burlan de nosotros: colectivos

En Tamaulipas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, existen 12 mil 155 desaparecidos, lo que coloca al estado en el segundo lugar a nivel nacional sólo por debajo de Jalisco.

La activista destacó que el Centro de Identificación Humana que han presumido las autoridades federales se dio por la presión de la comunidad internacional.

La Bartolina, uno de los campos de exterminio donde se realizan búsquedas en Tamaulipas. Foto: Vladimir Meza

“No hay nada en concreto que veamos que Alejandro Encinas está trabajando, si ahorita está trabajando y ya salió del Centro de Identificación Humana y anda presentando algunas cosas es porque vino el Comité de Desaparición Forzada de la ONU y emitió ciertas recomendaciones”, afirmó.

De acuerdo con Delia Quiroa, la persona encargada de esta problemática, junto con su personal, debe estar sensibilizada con la tragedia que enfrentan los buscadores.

“Que tenga una preparación psicológica para tratar con la gente porque nos maltratan, nos tratan mal, se burlan de nosotros, son cínicos”, afirmó.

Para la representante del colectivo Diez de Marzo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha creado instituciones débiles, sin presupuesto, solamente de apariencia.

“No tienen patrimonio propio, todo lo rentan, así a dónde vamos a ir a dar. El problema de los desaparecidos va a durar décadas, esto no se va acabar ahorita; podemos avanzar pero que se va arreglar y que se van a entregar los cuerpos de la noche a la mañana, pues no”, dijo.

Delia Quiroa busca a su hermano Roberto quien desapareció hace 8 años en Reynosa / José Luis Tapia

Consideró que estos organismos deben de contar con un inmueble fijo, con equipo y tecnología para que los trabajos tengan la certidumbre que pese a los cambios políticos el trabajo continuará.

“Estan rentando todo, el Centro de Investigación e Identificación Humana es una edificio en comodato, imagínese, lo que tratan es salir del paso”, aseveró.

“Queremos personas que hagan instituciones porque a partir de esto, siempre va a haber homicidios, lamentablemente siempre va a haber casos de esos, que mejore que queden las instituciones bien cimentadas”, añadió.

Se mueren buscando

La historia de Miriam Rodríguez González, que supera la ficción aunque inspiró la película La Civil (Teodora Mihai, 2021), inició un 23 de enero del 2014 cuando su hija Karen, de 20 años, fue secuestrada en San Fernando, Tamaulipas.

La joven nunca más volvió a ver a familia, para ubicar a los responsables, la madre se pintó el cabello y se apostó frente a las casas y trabajos de los sospechosos, en septiembre del 2014 ella misma obtuvo la confesión de donde podrían estar los restos de su hija.

La Bartolina, uno de los campos de exterminio donde se realizan búsquedas en Tamaulipas / Vladimir Meza

La activista sabía del riesgo que esto implicaba, así que solicitó el apoyo de las autoridades e ingresó a un sistema de protección, sin embargo, esto no impidió que justo afuera de su casa “protegida”, Miriam fuera asesinada a balazos por un grupo de desconocidos; era el 10 de mayo del 2017, Día de las Madres.

Mientras que el primero de marzo de este 2022, la búsqueda de Guillermo Gutiérrez Riestra, quien dirigía el colectivo Amigos y Familiares de Desaparecidos en Tamaulipas, concluyó con su muerte.

El hombre, residente de Ciudad Victoria, que desde hace 11 años se convirtió en un buscador de personas desaparecidas en Tamaulipas tras el secuestro de su pequeña hija Raquel, llegó hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exponer la tragedia de los desaparecidos en la entidad.

“Tu ausencia impuesta me devuelve a la realidad, ¿Qué padre puede soportar el secuestro de su hija no 2 años, sino un segundo? “, cuestionaba Guillermo en el poema “Te Busco”: Llevo en mis espaldas cargando la cruz de no saber de ti, ven”.

Nos faltan

258 mil 899 personas desaparecidas en el país

150 mil 607 hombres

107 mil 435 mujeres

857 de género indeterminado

12 mil 155 desaparecidos en Tamaulipas

Fuente Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) al 23 de agosto del 2022.