Desde Buenos Aires llegan a México 5.7 millones de dosis a granel de AstraZeneca

El secretario de Relaciones y Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que desde Buenos Aires llegaron 5.7 millones de dosis a granel de AstraZeneca.

Fue por medio de su cuenta de Twitter, que el secretario dio a conocer el arribo del lote los de dosis las cuales serán envasadas en la planta de Liomont, ubicada en el municipio de Ocoyacac, Estado de México.

Llegaron 5.7 millones de dosis a granel de AstraZeneca provenientes de Buenos Aires para ser envasadas en la planta de Liomont, Ocoyoacac, Estado de México. La buena noticia es que los primeros lotes ya han sido producidos y serán liberados este mes para su aplicación. pic.twitter.com/weGdk7Zxyh — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 10, 2021 La liberación de lotes, cerca de un millón cada uno significa que tendremos abastecimiento de vacunas con mucho mayor certidumbre a partir de fines de mayo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 10, 2021

Asimismo, señaló que los primeros lotes ya fueron producidos y que este mes serán liberados para su aplicación.

Por otro lado, destacó que el proceso de llenado y envasado de las vacunas es complejo, por ello se necesitan muchos requerimientos de calidad.

Lo anterior contribuirá al incremento de la producción de las vacunas contra el coronavirus de AstraZeneca, que se distribuirán en América Latina y el Caribe.