Desde el muro, mexicanos arman "megamentada de madre" a Trump

Un grupo de activistas mexicanos se reunieron hoy en el muro fronterizo de Playas de Tijuana para realizar una "megamentada" (megainsulto) dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus acciones en contra de los migrantes.

"Trump es un malagradecido con México", aseguraron los presentes, convocados por las organizaciones Ángeles Sin Fronteras y Alianza Migrante Tijuana.



Entre los mensajes coreados por los manifestantes, frente al llamado Parque de la Amistad, se escuchó el de "los mexicanos estamos unidos", en presencia de un muñeco con la imagen del mandatario estadounidense.



Aquí estamos un puñado de mexicanos unidos con centroamericanos para decirte 'chinga tu madre, Trump

El director de Ángeles Sin Fronteras, Sergio Tamai, declaró a Efe que las organizaciones seguirán haciendo este tipo de protestas mientras Trump siga ofendiendo a México y no brinde asilo a los migrantes centroamericanos.



Asimismo, convocarán a la población mexicana a que no compre en Estados Unidos por un día.

Foto: El Sol de Tijuana I Ramón Hurtado

Recordó que cuando Trump acudió a revisar los prototipos del muro fronterizo, con el que quiere cerrar la totalidad de la línea entre EU y México, y durante las visitas del vicepresidente y la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Mike Pence y Kirstjen Nielsen, también realizaron manifestaciones en las que incluso ingresaron a territorio estadounidense.



Señaló que cuando las autoridades fronterizas los quisieron sacar, les respondieron que ellos eran un movimiento pacífico y que estaban en un sitio que Estados Unidos le había robado a México.



Es hora que California, Arizona y Texas vuelvan a ser propiedad de México y no como lo tiene invadido Estados Unidos



Dijo que han sido pacientes, pero ha llegado un momento en que se tiene que pasar a la manifestación. Mencionó que aunque los han acusado de extremistas, siempre han sido pacíficos en sus actividades.

Foto: El Sol de Tijuana I Ramón Hurtado

Aclaró, además, que ellos no promueven el odio en contra de los habitantes de EU, sino que condenan al Gobierno encabezado por el magnate: "No tienen la culpa los estadounidenses de las tonterías que está haciendo Trump", comentó.



Por último, afirmó que el mejor muro que se puede poner no son bardas, sino igualar los salarios durante las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



"¿Cómo es posible que en México se gane hasta 15 veces menos que en Estados Unidos?", cuestionó, añadiendo que cuando haya buenos sueldos, la gente ya no tendrá necesidad de cruzar la frontera y los deportados podrán integrarse inmediatamente a la planta productiva.