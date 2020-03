Desinformación sobre coronavirus es más dañina, alertan

Titulares alarmistas, noticias falsas o engañosas son un caldo de cultivo para esparcir miedo y con ello generar acciones impulsivas como las compras de pánico, consideró el médico epidemiólogo hospitalario, Oscar Sosa Hernández.

Luego de que se confirmara la presencia del Covid-19 en territorio nacional, el especialista comentó en entrevista que la reacción de la gente ha sido exagerada, puesto que la letalidad del nuevo coronavirus es baja, de 3.4 por ciento, y hasta ahora ha generado síntomas leves en los casos mexicanos, como catarros comunes.

Compartir información de manera indiscriminada, dice, “es un grave problema, muchas de las veces la gente sólo ve el titular de Twitter y se hace una cadena de compartir, o en los chats de WhatsApp, pero no se ponen si el contenido es de una fuente fidedigna y eso es lo peligroso”.

“Es más peligroso el brote de mala información, que el brote de enfermedades como tal. Es lamentable”, comenta el miembro fundador del Grupo de Trabajo de Epidemiología Hospitalaria en México, quien adelanta que naturalmente en los próximos días se irán confirmando más casos de Covid-19, pero igualmente se debe guardar la calma.

“Ya no hay alcohol gel, ya no hay cubrebocas y vamos a empezar a caer en pánico, eso es lo que debemos evitar. Lo primero es lavarse las manos constantemente”. Precisó que la reacción social no corresponde al número de casos en el país.