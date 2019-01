Desmienten que se de indemnización a familias de víctimas por explosión en Tlahuelilpan

El estado de Hidalgo no está contemplando ninguna indemnización para quienes resultaron lesionados o perdieron la vida en el incendio de un ducto de Petróleos Mexicanos, mientras recolectaban gasolina de una toma clandestina descontrolada, en la comunidad de San Primitivo, en Tlahuelilpan, el pasado viernes, dijo el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Ricardo Baptista González, y añadió que pedirán que el robo de hidrocarburo sea considerado delito grave.

El diputado señaló qué hay una tragedia no provocada por la empresa petrolera. Y no hay que medrar con ello.

"Yo escuché el discurso del gobernador ayer en la tarde, previo a irse a reunir con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, él fue muy puntual que no hay que medrar con la tragedia. Y me sumo a que no hay que hacer caso a esas pretensiones", pronunció.

Dijo que la atención inmediata de las familias, de heridos, es la prioridad.

“Pero no se puede medrar, esa fue la palabra que usó el gobernador y yo asumo también, en esta desgracia. Hay que ayudar, sí. Y hoy se está haciendo lo concerniente a la atención médica, a atender la problemática social", agregó.

Informó que los censos que están levantando el DIF estatal y municipal tienen que ver con qué daño hubo a las familias. “Si falto el padre, la madre o él sostén económico de la familia".

El diputado Ricardo Baptista aseguró que por supuesto que habrá algún programa social que ayude, en empleo o en algún otro modo a la gente.

Eso es diferente a una indemnización, “yo creo que no hay que levantar esas expectativas, sería desde mi punto de vista innecesario. No lo creo que vaya a suceder".