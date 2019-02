Piloto sin experiencia y en adiestramiento, causas del accidente de Aeroméxico en Durango

Un tercer piloto, sin experiencia y que estaba en adiestramiento, maniobró, hasta 8 segundos antes de su desplome, el avión que se accidentó en el Aeropuerto de Durango, el 31 de julio de 2018, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).



En un informe divulgado este domingo, la DGCA se apuntó además que "una fuerte precipitación de lluvia sobre el aeropuerto acompañado de viento intenso y tormenta", antes de la carrera de despegue, provocaron la caída de la aeronave.

Un "impacto contra la pista originado por la pérdida de control de la aeronave en la fase final de la carrera de despegue por 'windshear' a baja altura al producirse una pérdida de velocidad y sustentación", fue la causa probable del desplome que apuntó en su reporte la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación de la DGAC.



Se expuso que a pesar de que "no se trataba de un vuelo de adiestramiento o asesoramiento, al mando de la aeronave se encontraba un tercer piloto" que viajaba como Tripulante Viajando en Cabina (TVC) "y ocupaba el asiento del primer oficial hasta ocho segundo antes del impacto".



El tercer piloto "contaba con el adiestramiento inicial teórico e inicial en simulador, no concluido, en equipos similares al accidentado" y el comandante a cargo del vuelo "no contaba con capacidad de instructor o asesor en ese tipo de equipos".



La Comisión dijo que el informe tiene como principal objetivo la prevención y evitar que se repitan sucesos similares y su propósito no es determinar la culpa o responsabilidad civil o penal de los involucrados ni fincar responsabilidades judiciales.



El vuelo 2431 de Aeroméxico de Durango con destino a Ciudad de México se accidentó al despegar dejando lesionados a la mayoría de sus 103 ocupantes -99 pasajeros y 4 tripulantes



En el avión, del fabricante brasileño Embraer y con 10 años de antigüedad, viajaban 88 adultos y 11 menores de edad, entre ellos 2 infantes menores de 1 año, además de los 4 tripulantes, 2 pilotos y 2 azafatas.

Sociedad Pilotos de Aeroméxico alistan huelga por violaciones al contrato de trabajo

Sociedad A 8 años sin solución, extrabajadores de Mexicana de Aviación protestan en el AICM