Destinos turísticos de Quintana Roo operan gracias al semáforo verde

Cancún, Riviera Maya, Cozumel, Puerto Morelos e Isla Mujeres amanecieron este lunes en color verde de acuerdo con el semáforo epidemiológico estatal en una primera etapa que va del 11 al 17 de octubre.

Con el semáforo en color verde, las actividades del sector turístico y económico vuelven prácticamente a la normalidad, con apertura de mayores aforos y extensión de horarios a los establecimientos.

Los municipios beneficiados con el semáforo en verde son los ubicados en la zona norte del estado, mientras que en la zona sur, donde se ubica Chetumal, la capital, permanecen en color amarillo.

La región norte que entró en color verde -primera etapa- la integran los municipios de Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.

Esta primera etapa en el color verde contempla acciones de transferencia a partir del color amarillo, para irse adecuando de forma gradual y responsable en las actividades productivas explicó el gobernador Carlos Joaquín González.

El ejecutivo precisó que esto no significa que la pandemia ha terminado, por el contrario, se requiere no bajar la guardia, no relajar medidas, sino por el contrario, mantenerlas de forma estricta para evitar contagios por Covid-19 y no retroceder en lo avanzado.

En la región norte la tasa de contagio por Covid-19 está en 0.83, con una ocupación hospitalaria del 10% y el 3% en camas con ventilador.

Los municipios que integran esta región norte lograron importantes disminuciones en la curva de contagios. Cozumel, disminuyó 47%; Benito Juárez, el 46%; Puerto Morelos, el 43%; José María Morelos, el 40%; Isla Mujeres, el 29%; Tulum, el 28%; Othón P. Blanco, el 25%; Bacalar, el 23%; Solidaridad, el 16%; Lázaro Cárdenas el 11%. El único que aumentó es Felipe Carrillo Puerto con el 118%.

La región sur de Quintana Roo esta semana se mantiene en amarillo. Su tasa de contagio pasó de 0.93 a 0.95, con un 7% de ocupación hospitalaria, 18% en camas con ventilador.

Ante el descenso de contagios, en la zona norte de Quintana Roo hay actualización en la apertura y aforos permitidos establecimientos y en las diversas actividades. Las actividades esenciales operan con normalidad al 85% y la mayoría de comercios, servicios y otros establecimientos se mantienen en 80% espacios abiertos y 60% en espacios cerrados.





