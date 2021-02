Detectan irregularidades de Conaliteg en entrega de libros, contratos y pagos sin documentación

En la cuenta pública 2019, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), cometió diversas irregularidades en el manejo de recursos que le fueron asignados en su presupuesto, tales como adjudicación sin contratos vigentes por un monto de casi 193 millones de pesos; pagos hasta en cuatro ocasiones por un mismo servicio; retraso en la entrega de libros; autorización de pagos sin justificación, pagos sin documentación, así como anomalías en comedores.

La Conaliteg es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que para cada ciclo escolar produce y distribuye de manera gratuita los libros de texto. Cuenta con una imprenta en Querétaro donde se producen alrededor de 30 millones de libros al año; sin embargo, los programas de preescolar, primaria y telesecundaria requieren de la producción de cerca de 140 millones de libros. Los que no se producen en la planta se hacen con las empresas de artes gráficas establecidas.

Durante el año que se informa, ese organismo realizó pagos duplicados de un mismo pase titular, por un monto de 3 millones 24.5 mil pesos; tampoco cobró las penas convencionales por concepto de entregas extemporáneas de los libros de texto, por un monto de 472.2 mil pesos.

El documento entregado a la Cámara de Diputados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), destaca que el Conaliteg realizó pagos hasta en cuatro ocasiones por un mismo servicio, por un monto de 1 millón 191.6 mil pesos; autorizó pagos por cambios de almacén, que no contaban con la documentación justificativa y comprobatoria, por un monto de 509.1 mil pesos.

Igualmente, hizo pagos por servicios del comedor, que no contaban con la documentación justificativa y comprobatoria, por un monto de 2 millones 732.3 mil pesos; no cobró los Libros de Texto Gratuitos no entregados, por una de 194.5 miles de pesos.

Tampoco aseguró, en la contratación de proveedores que contaran con la capacidad y los recursos técnicos y financieros para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas.

Adjudicaciones por un importe de 192 millones 936.5 miles de pesos, cuyos proveedores no acreditaron contrato vigente previamente adjudicado mediante licitación pública.

Entre las irregularidades de los servidores públicos, es la autorización de incrementos en los precios unitarios de los viajes de contratos; no supervisaron ni dieron seguimiento a los servicios de distribución de libros de texto gratuitos y/o materiales educativos; reducción de plazos del Procedimiento de la Licitación Pública Electrónica Nacional número LA-011L6J00-E76-2019, sin acreditar las causas; materiales educativos correspondientes al ciclo escolar 2019-2020, sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria de la entrega - recepción de dichos libros de texto gratuitos y/o materiales educativos; no verificaron que la documentación soporte que ampara el pago por los servicios de distribución.

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal por un monto de 509 mil 101 pesos, por los pagos realizados de "cuota única" que se generaron por las salidas de un almacén de origen distinto al señalado.

Un probable daño 1 millón 191 mil 568 pesos, por los pagos realizados en más de una ocasión, por el mismo servicio de distribución de libros de texto gratuitos y/o materiales educativos en la Ciudad de México.

También el probable daño por un monto de 3 millones 24 mil 541 pesos por los pagos realizados en más de una ocasión, de un mismo "pase de salida" correspondientes a la distribución de los libros de texto gratuitos al interior de la República.

Otro perjuicio por un monto de 472 mil 208 mil, por no cobrar la pena convencional a los Proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes ESDO, S.A. de C.V., por concepto de 14 entregas extemporáneas de libros de texto gratuitos.

También daño por un monto de 194 mil 490.90 pesos por no cobrar a los proveedores Morgan Express, S.A. de C.V. y Transportes ESDO, S.A. de C.V., el material faltante.

De la misma manera, un probable perjuicio por un monto de 2 millones 732 mil 339 pesos, por haberse comprobado que la Conaliteg pagó recursos públicos federales a la persona moral Pigudi Gastronómico, S.A. de C.V., por servicios pactados en el "contrato abierto de prestación de servicios de comedor institucional en el inmueble ubicado en Tequesquináhuac y Querétaro.

El presupuesto otorgado en 2019 a la Conaliteg fue de 3 mil 374 millones 282.7 mil pesos, de los cuales se determinó una muestra a auditar por 1 mil 412 millones 603.7 miles pesos lo que representa el 41.9 por ciento de la ejecución del gasto.