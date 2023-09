Detención de Murillo Karam por Ayotzinapa causó rebelión en FGR: AMLO

Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves que se reunió en agosto de 2022 con el procurador general de la República, Alejandro Gertz Manero, y el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para presionar al entonces fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, para apresurar orden de aprehensión en contra de Jesús Murillo Karam.

“Ayer me di cuenta, terminé de comprobar, que actuamos bien cuando di la instrucción de que nos reuniéramos con el fiscal general, con el presidente en ese entonces de la Suprema Corte, porque recibí un informe de Alejandro Encinas sobre lo que se había investigado de lo sucedido la noche de la desaparición de los jóvenes y los días posteriores y de quiénes estaban involucrados y libres, entre ellos el exprocurador y militares y tomamos la decisión de que sí habían pruebas que se solicitaron las órdenes de aprehensión”, dijo el presidente.

Puedes leer también: Información faltante sobre Ayotzinapa es la que tiene el Ejército: abogado de padres de los 43 estudiantes

El presidente acusó que hubo una rebelión en la Fiscalía General de la República (FGR) cuando se supo que se iba a detener a Murillo Karam y en ella estuvo involucrado Omar Gómez Trejo.

"Se produce en la Fiscalía una rebelión, yo estoy investigando de dónde salió y todo parece que salió de la OEA, de la Comisión Interamericana, donde estaba el ahora senador Emilio Álvarez Icaza (…), pues ahora él declara, antier, que no quiso cumplir la orden y en efecto, el fiscal Gertz Manero terminó haciendo todos los documentos y haciendo acopio de pruebas prácticamente solo, porque empezaron a renunciar al interior de la Fiscalía y renuncia este fiscal especial que ya llevaba como tres años y, como yo estaba exigiendo o demandando que se avanzara y no veía resultados cuando me presentan el informe y ya se señala a presuntos responsables, de inmediato pido que se actúe y se sorprenden, porque es muy probable que es la red de complicidades estaba también al interior de la fiscalía, porque el mismo fiscal especial dice que se opuso a que se solicitaron las órdenes de aprehensión”, indicó.

Sociedad Analizarán restos que podrían pertenecer a estudiantes de Ayotzinapa: Encinas

La declaración del presidente López Obrador se da luego que el martes el ex fiscal Gomez Trejo declaró al medio digital Quinto Elemento Lab que hubo un desayuno el 15 de agosto de 2022 donde López Obrador, junto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el fiscal general, Alejandro Gertz Manero; el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se habrían puesto de acuerdo para que se llevaran a cabo una serie de detenciones en el caso Ayotzinapa.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El presidente también aprovechó el tema para criticar a la periodista Anabel Hernández, quien recientemente dijo que él es otro autor intelectual y material del nuevo encubrimiento del caso Ayotzinapa.

“Cuando veo que Anabel Hernández dice que yo soy el responsable de estar creando una verdad histórica y estoy igual que el licenciado Peña Nieto, a mí me llama mucho la atención y que lo declare con la paladina de la libertad Carmen Aristegui, quiere decir que vamos bien, porque si hubiese continuado esta simulación no hubiésemos llegado nada”, argumentó el tabasqueño.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, arremetió en contra de defensores humanos y periodistas que rechazan el actuar de su Gobierno en el caso Ayotzinapa y dijo que “se aprovechan” y “sacan beneficios del dolor humano”.