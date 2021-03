Día Internacional de la Mujer, lucha constante contra la brecha de género

Necesario hacer cumplir leyes a favor de la mujer: Margarita Saldaña

Arturo R. Pansza | La Prensa

Salir adelante, sobrevivir y poder mantener a una familia mediante el trabajo, no son acciones equitativas, reconoció Margarita Saldaña Hernández con una trayectoria de 39 años en el Partido Acción Nacional (PAN), quien consideró que no hay igualdad de oportunidad en la vida laboral para ellas.

Con el cargo de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la panista que en el 2000 fue delegada de Azcapotzalco, aclaró: “no creo haber llegado de la noche a la mañana, de ninguna manera, es producto de una carrera constante”, a la vez convocó a las mujeres a ser fuertes, a echarse la mano y, no ver a los hombres como enemigos.

En entrevista con LA PRENSA, la diputada presidenta del poder Legislativo local comentó que “las veces que me tocó perder fue porque no hice el esfuerzo, no me enfoqué bien o simple y sencillamente la otra persona tenía mejor estrategia o hizo un mejor trabajo para acceder al puesto o a la candidatura”.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el ocho de marzo, la política que ha sido dos veces representante popular en la Cámara de Diputados, lamentó que el marco regulatorio que las protege ni siquiera se pueda evaluar porque no se cumple.

Yo no puedo decir que por ser mujer no obtuve algo, a lo mejor inclusive en alguna ocasión que no haya obtenido algo fue más porque no les gustaba mi estilo, mi forma de ser, porque quien iba compitiendo conmigo era mejor o cualquier otra situación, pero nunca sentí que se me hiciera a un lado por ser mujer

Desde la silla que ocupó en la sala de juntas de las oficinas de la bancada blanquiazul, en Plaza de la Constitución número 7, en el Centro Histórico, dijo que hace falta mucho más que un marco regulatorio.





