Peligros crecientes en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, advierte WAN-IFRA

Han pasado siete meses desde que Jamal Khashoggi, un periodista saudí y disidente, fue brutalmente asesinado en el consulado del país en Estambul. Su cuerpo desmembrado aún no ha sido encontrado. La familia real saudí sigue siendo el principal sospechoso. Sin embargo, los capitalistas trotamundos en busca de oportunidades en Riyadh, siguen como si nada haciendo negocios como de costumbre.

El fundador de BlackRock, Larry Fink, recientemente le dijo a The New York Times que quiere involucrar a los saudíes en lugar de evitarlos por cualquier problema interno que haya llevado al asesinato de un respetado miembro de la prensa y columnista de The Washington Post. Otras compañías, como Google, Softbank y HSBC, también están planeando negocios con los saudíes, informó The Times.

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, mientras más de 250 periodistas de todo el mundo languidecen en cárceles en lugares como Turquía, China y Egipto, y cientos de otros arriesgan sus vidas diariamente para llevar la verdad a sus lectores, es importante ponerse de pie y llamar a esto lo que es: codicia desnuda y descarada a expensas de la justicia.

El mundo es un lugar difícil, dicen. Pero el mensaje que envía a los saudíes es que pueden comprar su salida para cualquier cosa, incluso matando a periodistas. Otros países, como los Emiratos Árabes Unidos, Rusia o Filipinas, prestan atención.

En Myanmar, dos periodistas de Reuters se han sentado en celdas de la cárcel sucias por más de 16 meses, y se enfrentan a sentencias de siete años por sus informes sobre la masacre de musulmanes rohingya por el gobierno del país. En Filipinas, la periodista cruzada Maria Ressa se enfrenta a la cárcel y la bancarrota por el informe de su grupo de noticias Rappler sobre las atrocidades cometidas por el gobierno de Duterte. En Pakistán, Cyril Almeida enfrenta cargos de traición por sus informes sobre las tensiones entre civiles y militares. En México, cuatro periodistas ya han sido asesinados este año, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Y en Irlanda del Norte, Lyra McKee, de 29 años, se convirtió en la primera periodista en 18 años en ser asesinada cuando recibió un disparo en la cabeza durante una protesta.

En la primera línea de esta batalla están los valientes periodistas que se esfuerzan por informar la verdad sobre la violencia y la corrupción en este mundo. Algunos pagan con sus vidas. Otros se sientan injustamente en la cárcel. Necesitan nuestra ayuda, no se les diga que el mundo es duro.

Aún así, hemos tenido algunas victorias. Una campaña en Montenegro para protestar por los ataques del gobierno contra periodistas llamó la atención del embajador de los Estados Unidos y, por un tiempo, ayudó a sofocar la violencia a principios de este año. La capacitación en seguridad en lugares como Indonesia y Uganda ayuda a los periodistas a aprender cómo cubrir desastres naturales y grandes protestas públicas con las últimas técnicas para evitar la violencia o los accidentes.

Trabajar juntos, a través de organizaciones de noticias y fronteras, es la única forma de avanzar. Recaudación de fondos para apoyo y capacitación. Destacar las injusticias cuando sea posible. Y educar al público sobre cómo y por qué los periodistas hacen lo que hacen. Estos son nuestros objetivos en este Día Mundial de la Libertad de Prensa.