Diabéticos sufren desabasto de insulina

En los primeros ocho meses del año, los medicamentos contra la diabetes, entre ellos la insulina, fueron los segundos con más reportes de desabasto, al contabilizar 330 quejas de pacientes, de acuerdo con el último informe Mapeo de desabasto de medicamentos en México de la organización Cero Desabasto.

Romelía es una de las víctimas del desabasto, ya que pasó más de dos semanas sin insulina. A pesar de acudir a su clínica del IMSS en Chihuahua, la mujer no pudo obtener las dosis que requería y no tuvo los recursos para comprar el medicamento. Falleció de un coma diabético.

Hoy 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, para recordar el nacimiento de Frederick Banting, quien hace 100 años descubrió la insulina al lado de Charles Best.

En nuestro país, el desabasto de ese medicamento y el incremento en las complicaciones por el número de casos de diabetes mellitus provocó que entre 2019 y 2020 los mexicanos fallecidos pasaran de 104 mil 354 a 151 mil 19 pacientes, un aumentó de 44.7 por ciento, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al estimar el exceso de mortalidad en el país.

En el año 2019 Cero Desabasto reportó 30 denuncias por desabasto de medicamentos contra la diabetes, entre ellos la insulina, pero para 2020 (el primero de la pandemia de Covid-19) los reportes generados por los hospitales y centros de salud públicos sumaron 157 casos en los que no se entregó ese medicamento. Mientras que en los primeros ocho meses de 2021 ya lleva 330, lo que coloca a este medicamento en el segundo lugar de escasez, sólo detrás de los oncológicos.

“Las claves más reportadas por pacientes con diabetes se refieren a la metformina, insulina glargina, insulina humana, sitagliptina y linagliptin”, indica el reciente informe de Cero Desabasto.

El 27 de octubre Romelia falleció de coma diabético. “Estuvo más de dos semanas que no le suministraron insulina en su clínica del imss, no tuvo para comprarla, cuánta gente hay en situación similar, falta mucho medicamento en el imss (sic)”, denunció en redes sociales uno de sus familiares.

Otro caso es el de Julián, quien relató que a lo largo de este año en tres ocasiones le retrasaron la entrega del medicamento pese a que las llagas en uno de sus pies le provocaron la amputación de dos dedos.

En agosto, septiembre y octubre de 2021 el medicamento no llegó a tiempo. Julián se cansó de estar dando tantas vueltas a su clínica familiar

Ahí en la clínica respondieron que “había desabasto en todo Nuevo León, que no tenían, y que iban a tratar de conseguirla, entonces yo me di tres vueltas, fue cuando se me ocurrió poner un tuit y dije ya son muchas vueltas y nada que atienden y no me conseguían nada”.

Un empleado del IMSS le sugirió que interpusiera la queja que le permitiera tener el medicamento.

El 29 de septiembre Julián adjuntó la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador en su denuncia en redes sociales: “Sr Presidente le escribo esperando lea las líneas soy uno más que apoyo a Morena y se que no leerá la misma en Nuevo león hay un gran desabasto en medicamentos en clínicas del imss soy derecho ambiente y hace más de mes que no hay insulina, metformina ganapentina... Lo sé porque me lo han negado se que no leerá pero lo tenía que intentar (sic)”.

Esa misma noche en la cuenta oficial del IMSS lo contactaron, él brindó datos de cómo lo podían localizar y hasta la fotografía del carnet de citas de su clínica.

El próximo 23 de noviembre deberá acudir de nueva cuenta a su clínica, a buscar la dosis mensual que le corresponde, pero también las vendas, gasas y cinta adhesiva. Mientras llega su medicina y el material de curación también espera concluir el trámite de su jubilación, a 19 años de que fue diagnosticado con diabetes.

Según la Federación Mexicana de Diabetes, entre los factores de riesgo son tener familiares con diabetes, los mayores a 45 años, tener sobrepeso, presión arterial alta y grasas elevadas en la sangre.