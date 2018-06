Diego Luna llama a los mexicanos a mantenerse unidos después de las elecciones

Con un manifiesto de 12 puntos que busca combatir los problemas del siglo XXI y un documental sobre el significado de la democracia y la forma en que los mexicanos participan en ella, Diego Luna presentó "El día después", una iniciativa ciudadana que busca unir a los mexicanos después de la elección del 1 de julio.

Encabezada por él y respaldada por otras figuras del espectáculo y el periodismo como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Gael García, Lydia Cacho, Alondra de la Parra, Natalia Lafourcade y Julieta Vegenas, entre muchos otros, este proyecto hace un llamado a la empatía ciudadana para evitar la confrontación en este proceso electoral e invitar a los mexicanos a trabajar por mejorar el país tras las elecciones.

"El día después se trata de concientizar, comunicar, invitar a la gente a una reflexión. Lo que vamos a estar haciendo es sacar videos, inventando dinámicas para interactuar con otros ciudadanos y crear un foro cada vez más grande donde la gente se pueda sumar y usar este proyecto como una herramienta para navegar en paz en esta elección y el sexenio que se nos viene", dijo el actor esta mañana.

La primera etapa presentará un documental de 12 minutos con entrevistas realizadas a periodistas, politólogos y especialistas en temas sociales como José Merino, Ximena Andion, Carlos Puig, José Woldenberg y Salvador Cisneros explicando cómo la ciudadanía forma parte de la democracia más allá de las elecciones.

Los 12 puntos que comprenden el manifiesto de El día después son los siguientes:

1. LA PAZ Y LA TOLERANCIA NO SON UN SUEÑO. Deben ser una realidad.

2. NO AL RACISMO NI AL CLASISMO. NO A UN PAÍS QUE EXCLUYA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Todas y todos somos iguales y así debemos tratarnos. El otro no es mi enemigo, es mi complemento.

3. EJERZO UNA ACTITUD CRÍTICA HACIA NUESTROS GOBERNANTES, independientemente de mi afiliación política y la de ellos.

4. LA CORRUPCIÓN MATA, violenta y divide. No la tolero y denuncio a quienes la practican.

5. LA POBREZA ES UNA FORMA DE VIOLENCIA. Me comprometo a ayudar a combatir la desigualdad en todas sus formas, en todos los espacios.

6. DEBO ESCUCHAR A LOS PUEBLOS INDÍGENAS y asegurarme que sus decisiones y autonomías sean respetadas.

7. LA IGUALDAD DE GÉNERO ES UNA CONDICIÓN FUNDAMENTAL PARA UNA SOCIEDAD JUSTA. Lucho por una igualdad social, económica y de oportunidades para las mujeres. Repruebo cualquier violencia en contra de ellas.

8. RESPETO LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE CADA PERSONA. Todas y todos debemos disfrutar de los mismos derechos.

9. ME SOLIDARIZO CON LOS MIGRANTES INDOCUMENTADOS. Defiendo los derechos de mis paisanos del otro lado de la frontera de la misma forma que defiendo y acojo a aquellos que migran a México o a través de México.

10. APOYO LA EDUCACIÓN, LA CULTURA, LA CIENCIA Y LAS ARTES COMO LOS PILARES sobre los cuales se construya cualquier proyecto de país.

11. EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE es el respeto a mí mismo.

12. DEFIENDO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN TODAS SUS FORMAS. La libertad es un derecho que construyo y que exijo

Los interesados en sumarse a esta iniciativa podrán firmar el manifiesto a través de la página oficial de El día después. Las actividades que componen este proyecto serán anunciadas a través las redes sociales de cada personaje involucrado.