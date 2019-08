Diego Luna se suma a protesta en CDMX de familiares de desaparecidos

Familiares de personas desaparecidas, acompañados por el actor Diego Luna, protestaron frente a Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para exigir la búsqueda de las víctimas.

Manifestantes colocaron frente a Palacio Nacional fotografías de los desaparecidos y carteles con consignas.

En la protesta también participó el actor Diego Luna, quien informó que entregará al gobierno federal 100 mil firmas recaudadas para agilizar la búsqueda e identificación de los desaparecidos.

"No es sólo solidaridad este día, sino todo los días, esto no es normal, no podemos ser indiferentes", dijo el actor.

Además expresó que le parece triste que en México que el apoyo a familias de desaparecidos sea tan débil.

"Ojalá los ciudadanos se contagien por esta lucha, ojalá entendamos que el dolor de los demás es nuestro. No podemos normalizar la violencia, tenemos que preocuparnos, porque en cualquier momento puede tocar a nuestra puerta".

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas dio a conocer que hasta el 14 de agosto han encontrado 4 mil 874 personas no identificadas en 3 mil 24 fosas clandestinas, informó la titular de esta dependencia Karla Osuna Quintana.

Durante la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, reportó que encontraron 600 desaparecidos en 522 fosas clandestinas, de las cuales exhumaron a 200 personas y entregaron 116 a sus familiares.

Entre los principales estados con mayor número de fosas clandestinas están Chihuahua con 306, Coahuila con 114, Colina con 135, Guerrero con 301, Jalisco con 216, Tamaulipas con 401, Veracruz con 194 y Zacatecas con 238.