Ni Canelo se atrevió a tanto: diputada propone que Messi sea declarado persona no grata

No sólo el Canelo está furioso con Lionel Messi, también la diputada morenista María Clemente García Moreno propuso que el futbolista argentino sea declarado persona non grata, así como lo escuchas.

Esta mañana, la diputada de Morena puso a consideración de la Cámara de Diputados, la propuesta de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declara a Leonel Messi como persona non grata, luego de los videos difundidos en internet donde se ve al futbolista presuntamente pisara un uniforme de un jugador mexicano.

"Es una falta de respeto"

La solicitud de la diputada morenista, María Clemente García Moreno, se ampara bajo el argumento de que es una falta de respeto hacia México lo que hizo Messi con una playera que portaba símbolos patrios mexicanos.

“Trascendió en medios de comunicación un video grabado en los vestidores donde se pudo apreciar a los seleccionados argentinos festejando el triunfo obtenido derivado de la disputa deportiva, en el cual fue visible la presencia de una camiseta correspondiente al uniforme de un jugador mexicano en el piso, misma que se encontraba siendo pisada, para después ser pateaa con desprecio, por Lionel Messi”, señala el documento enviado a la Cámara de Diputados.

“El hecho fue destacado por la prensa, dada la relevancia pública y mediática del jugador, quien mostró no solamente un despreció evidente, sino también una falta de respeto hacia los colores que aluden a aquellos que integran nuestro lábaro patrio”, agrega.

“Desde una perspectiva soberana puede ser considerado como una conducta constitutiva de una afrenta en contra de nuestra identidad nacional, además de ser contraria al principio fundamental del “juego limpio” (fair play), sustento de la competitividad justa que es abanderada por la FIFA”, sentencia la diputada de Morena.

♬ sonido original - Juan Carlos Solís Sc @fulano_solis Vamos con algo de polémica ¿ #Messi patea y brinca sobre la playera de la #señeccionmexicana ? La verdad yo no estoy seguro si es la playera y no veo una “patada” como tal; ¿y ustedes? #qatar2022

En redes sociales fue difundido un video donde se aprecia a Lionel Messi en los vestidores, aparentemente pisando una camiseta de México. Frente a las acusaciones, Messi señaló que los medios exageraron y malinterpretaron la situación y que únicamente se estaba cambiando y la playera de la Selección Mexicana la acomodó con los pies, pero que en ningún momento tenía intención de faltarle el respeto a México.

"Fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falte respeto a la gente de México ni a la camiseta", dijo el futbolista argentino.

Sin embargo, parece que algunos funcionarios están molestos y no aceptaron las disculpas de Messi, por lo que ahora queda esperar qué sucede con la propuesta de la diputada de Morena quien considera que “en razón de su manifiesto desprecio y falta de respeto hacia México durante la realización de la Copa Mundial de la FIFA el día sábado 26 de noviembre del 2022”, la SRE declare persona non grata a “La Pulga”.









