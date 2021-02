Con señal obscena, diputado criminaliza el aborto en Aguascalientes

Sergio Augusto López, diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Aguascalientes, hizo una señal obscena con la mano para argumentar que las mujeres no deben abortar.

Durante la sesión del Congreso de esa entidad federativa, donde se aprobó la Ley contra la legalización del aborto, el legislador levantó el dedo medio y realizar una analogía para decir que “el bebé no es de la mujer, es una vida” y relató una situación donde dos campesinos se pelaban por las sandias que tenían cada uno en su parcela.

" ¿Qué ves aquí? y el compañero le dijo: pues una mano. ¡Muy bien!, dijo. ¿Y ahora?, pues una seña muy obscena, ¡perfecto! ¿Este dedo que está aquí de quién es?, dijo, pues es tuyo filósofo. ¿Y si te lo meto hasta adentro en esa parte que empieza con C y termina con O, y no es el codo, ¿de quién sigue siendo el dedo?, dice: pues suyo. ¿¡Verdad que ya no es tuyo!?’ Lo mismo pasa con este tema: El niño, el bebé, no es de la mujer, en una vida, es una vida”, remarcó Augusto López.

El nivel de tipejos que los partidos llevan como diputados es aberrante.

Este, Sergio Augusto López del @Ags_PVEM, utiliza una seña obscena que significa violación, para decir que las mujeres no deben abortar pues no es su cuerpo. 😡😡😡#NingunAgresorEnElPoder https://t.co/jNjgvL9u6d — Martha Tagle (@MarthaTagle) February 12, 2021

Ante estas declaraciones, la diputada federal Martha Tagle se pronunció al respecto y refirió que "el nivel de tipejos que los partidos llevan como diputados es aberrante".

Enfatizó que la acción contra el aborto del diputado local es inaceptable y utilizó el hashtag #NingúnAgresorEnElPoder.