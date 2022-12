Diputados aprueban vacaciones dignas pero con días no continuos

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para extender el periodo de vacaciones de 6 a 12 días por el primer año de trabajo, pero no podrán tomarse de manera continua.

Con 17 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, los diputados modificaron la minuta del Senado de la República y establecieron que solo seis días se tomen de manera continua, mientras que los seis restantes tendrán que acordarse entre los empleados y los jefes.

La modificación provocó un amplio debate sobre cómo el cambio podría evitar que los trabajadores se vean beneficiados, dejando a consideración del empleador el otorgamiento de los seis días adicionales de vacaciones.

La diputada Araceli Ocampo, de Morena, advirtió que el cambio deja a los empleados en estado de vulnerabilidad, pues dijo que cuando pidan a los empleadores que les den los seis días que se añaden con la reforma podrían ser blanco de represalias.

“Qué es lo que van a recibir: intimidación, amenaza, represión, se van a volver visibles y posteriormente cuando haya un recorte de personal, seguramente van a ser los primeros en ser despedidos por estar ejerciendo este derecho (...) Compañeros, si vamos a legislar hagamos las cosas bien, 12 días continuos de vacaciones para las y los trabajadores”, acusó.

La diputada Claudia Delgadillo, del Partido Verde, destacó que el cambio obedece a generar las menores afectaciones a las micro y medianas empresas que con la pandemia resultaron muy afectadas.

“Sí estamos de acuerdo de que debe ser lo más rápido posible, pero también me parece que después de una larga pandemia, que a todo el país y mundo nos afectó, el hablar ahora de 12 días de manera continúa solamente (afectaría) a esas pequeñas industrias, que es de lo que vive nuestro país. Me parece que solamente estaríamos votando algo al albazo donde no se va a ejecutar de manera correcta”, afirmó.

Ahora, el dictamen tendrá que ser sometido a votación del Pleno de la Cámara de Diputados, que se prevé sea el jueves, y posteriormente remitido de vuelta al Senado de la República que tendrá hasta el 15 de diciembre para abordar el tema.









