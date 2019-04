[Video] "No tenemos nada", entre lágrimas niña pide ayuda a diputados por su escuela

“La escuela está muy maltratada, no tenemos sillas y estudiamos muy apretados, no tenemos nada’’, es la respuesta de la niña Guadalupe Flores Zepeda que soltó el llanto cuando se le pregunto por su escuela y lo que pide a los diputados.

“Los niños pobres no pueden pagar su escuela porque no hay dinero y no tenemos muchas oportunidades. Si hay más escuelas habría más carreras para los niños. Voy estudiar doctora y le voy a echar muchas ganas porque tengo una oportunidad’’, narró entre sollozos por la emoción.

Sociedad #Data | Así son nuestros niños

Es originaria de Puebla y su escuela se llama José María Morelos y Pavón y dijo que pide a los diputados que ayuden, pero no solo a su escuela, sino a todas, y no solo a los diputados, también a los gobernadores, “porque no tenemos muchas oportunidades’’.

Flores Zepeda recitó desde la tribuna parlamentaria en los idiomas náhuatl y español el poema titulado “Indio me llama la gente” de Rolando Ramírez Chávez.

En el Día del Niño y en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, declarado por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la niña arrancó el aplauso del Pleno y la felicitación del presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muño Ledo.

Hizo uso de la tribuna al inicio de la sesión del Pleno, de conformidad con el acuerdo aprobado el pasado 6 de febrero, que establece que cada sesión una persona hablante de un idioma indígena hará uso de la palabra para reconocer, proteger y promover la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.

El poema “Indio me llama la gente” se puede encontrar en la Gaceta Parlamentaria, órgano oficial de la Cámara de Diputados.