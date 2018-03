Director del IPN demanda liberación de edificio de Investigación y Posgrado

El director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, instó a los integrantes de la Asamblea General Politécnica (AGP) a entregar el edificio de las secretarías Académica y de Investigación y Posgrado.

En el marco de la V Sesión del XXXVI Consejo General Consultivo también advirtió que la toma de instalaciones no es la forma de solucionar las demandas, sino a través del diálogo, el cual desde enero han tenido.

“El diálogo es el que tiene que prevalecer", dijo y se preguntó "¿cómo que no ha habido diálogo por parte de la institución? Si desde enero hemos realizado nueve reuniones con ellos, eso es diálogo”.

Dejó en claro los esfuerzos que su administración ha realizado por establecer una interlocución con los jóvenes que mantienen tomado dicho edificio, sin embargo lamentó que la reacción ha sido exigir lo que está fuera de la reglamentación, por ejemplo el cambio de carrera de 60 estudiantes que no cubrieron los criterios establecidos por la Comisión Especial de Cambios de Carrera del Consejo General Consultivo, integrada por alumnos, profesores y directivos.

Agregó que se acordó que la Comisión Especial revisara todos los casos, dos mil 300, no solamente los 60 solicitados por la AGP, además se hizo la revisión y no se encontró a alguien que no hubiera obedecido los criterios establecidos.

Asimismo comentó que al realizar el análisis se identificaron 50 lugares que no fueron ocupados por esos cambios de carrera, en consecuencia la Comisión Especial propuso hacer un corrimiento de acuerdo a la lista total de estudiantes que alcanzaban los criterios de ordenación para la asignación del cambio de carrera, no sólo para los 60 lugares que exigía la AGP de manera discrecional.

En tal sentido, dijo, fueron ubicados tres de los 60 estudiantes de la lista de la AGP que fueron los únicos que cumplieron con los requisitos establecidos de acuerdo a la normatividad.

Ante los resultados, indicó que la AGP mantiene tomado el edificio de ambas secretarías, en perjuicio de la comunidad politécnica.