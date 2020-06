Directora de Notimex llamó “mafiosa” a líder del sindicato: Gabriel Torres

El clima de crispación entre Notimex y el sindicato fue patente en la reunión de la Junta de Gobierno del pasado lunes, cuando la directora Sanjuana Martínez llamó “mafiosa” a la líder Adriana Urrea, reveló el presidente del Consejo Editorial Consultivo de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Gabriel Torres Espinoza.

“Me consta en la Junta de Gobierno, a la representante del sindicato, que además es vocal propietaria y que es mujer, la directora le llamó ahí parte de una ‘mafia’. Esos calificativos e insultos no son propios de una honorable Junta de Gobierno. La directora no es parte, pero estaba invitada con derecho a voz’’, explicó el también vocal propietario de la Junta de Gobierno de Notimex.

Gabriel Torres señaló que este tipo de expresiones desafortunadas no ayudan al diálogo, mucho menos en una negociación con un sindicato que legalmente –reconocido por la Junta- representa a los trabajadores.

“Cómo se pueden sentar a platicar con alguien que en principio está insultando, por eso, en buena medida, la Junta de Gobierno toma la decisión de integrar una comisión para dialogar y buscar llegar a un acuerdo”.

El comunicado respecto de la Primera y Segunda sesiones extraordinarias de la Junta de Gobierno de @notimex y la elección por unanimidad de @r_velascoa como presidente de la Junta de Gobierno. pic.twitter.com/qh1e2Hz9E4 — Gabriel Torres (@Gabriel_TorresE) June 9, 2020

En 2019, la Junta de Gobierno se reunió en una sola ocasión y en 2020 una sola vez de manera extraordinaria, cuando la ley que creó a la Agencia del Estado, obliga cada tres meses.

“Eso lo celebramos, que intervengan porque al final Notimex es un órgano de Estado, arriba de la Dirección General hay una Junta de Gobierno de la que yo formo parte, soy vocal propietario, en tanto presidente del Consejo Editorial Consultivo de Notimex”, añadió.

En entrevista, indicó que la Junta de Gobierno no se había reunido en todo lo que va del año, aun cuando la ley que crea a la agencia señala que se debe reunir cada tres meses en sesión ordinaria y a seis meses sigue sin tener reunión ordinaria, apenas se anunció para el 18 de junio, porque las del lunes fueron extraordinarias.

Foto: Cuartoscuro

“El vocal propietario José Luis López Aguirre y un servidor solicitamos el primero de junio para hablar del posicionamiento del Consejo Editorial Consultivo y de las graves acusaciones en contra de la agencia; la respuesta del jurídico de Notimex fue violar nuestros derechos, a pesar de una petición hecha en términos de ley, fue negado ese derecho.

“El abogado (Víctor Fernández Peña), responsable de los actos jurídicos de la agencia, cumple de manera selectiva con la ley, a contentillo de lo que indica su superior jerárquico. No se respetó el derecho de dos vocales y a petición del representante de Gobernación, que apoyó la solicitud, la salida fue para el próximo jueves 18 de junio.

“Vimos violentados nuestros derechos, que es prueba y como en efecto, al menos el responsable jurídico de los actos en Notimex, Víctor Fernández Peña, violó derechos y estoy en el proceso de presentar una denuncia, porque era la obligación atender la solicitud por escrito y que fue ignorada’’.

Agregó que el abogado de Notimex “se ha convertido en un obstáculo para el trabajo del Consejo Editorial Consultivo, no cita a sesiones, no publica las actas y no cumple con la periodicidad para que los órganos colegiados sesionen. Violeta derechos y humilla. Hay un amago al espíritu crítico de los consejeros de lo que ocurre”.

Torres Espinoza, también director del canal 44 de la Universidad de Guadalajara y director del Sistema Universitario, Radio y Cinematografía, califica de contradicción que Junta de Gobierno, un órgano de Estado, tenga que sesionar para que se acate la ley.

Una huelga declarada desde el 4 de marzo por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, fallo que no había sido acatado de una autoridad competente para hacer valer un derecho y conquista.

Foto Roberto Hernández | El Sol de México

“Una agencia de Estado que tiene como propósito informar y la veíamos como si hubiera un debate entre Notimex y un conjunto de actores periodistas y medios de comunicación, cuando la agencia debería situarse por encima de todo eso, no ser una contraparte de nadie, sino un órgano del Estado Mexicano que tiene una tarea de un bien primordial en una sociedad democrática que es la información’’, consideró.

Y apenas se instala una mesa de diálogo para platicar con los trabajadores, a partir del reconocimiento de su legítimo derecho de convocar a huelga y se tiene que formar una comisión integrada por cuatro titulares de secretarías de Estado –Gobernación, Educación, Hacienda y Relaciones Exteriores-, para que sea una mesa de diálogo y ver posibilidades de levantar la huelga.

“Cómo es posible que se pensara llegar a acuerdo cuando hay insultos, descalificaciones y epítetos’’, dijo.