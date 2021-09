Discapacidad, un pendiente por atender en México

En México, según datos del Inegi, existen 20.8 millones de personas que tienen alguna discapacidad, pero el país tiene un largo camino que recorrer para hacer conciencia de las dificultades que enfrenta este sector de la población.

“Las personas con discapacidad pueden verse obstaculizadas al ejercer o interactuar en una o más actividades esenciales de la vida diaria, debido a limitantes físicas, mentales,

intelectuales o sensoriales, lo que las ubica en una situación de desigualdad de condiciones”, señala el Manual de inclusión para personas con discapacidad en tiempos de coronavirus, compilado por Rodrigo Centeno Galicia, del ayuntamiento de la capital poblana.

De acuerdo con el sitio Global Disability Rights Now, los diferentes tipos de discapacidades limitan a las personas para conseguir empleo y salir de la pobreza.

El organismo señala que el problema inicia en la educación, pues sólo 15 por ciento de la población en estas condiciones tiene educación secundaria, a lo que se suma que menos de la mitad cuenta con un empleo y 45 de cada 100 están en condiciones de pobreza.

Además, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía apuntan a que del total de personas con discapacidad en el país, ocho millones son niños y adolescentes.

Para combatir este fenómeno, el 25 de junio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2021-2024, con el propósito de fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad e impulsar acciones que favorezcan su empleabilidad en condiciones de trabajo digno.

Los objetivos y estrategias planteados en el programa tienen una visión integral que completan el ciclo laboral de las personas con discapacidad, al considerar por una parte, el acceso y el impulso de la empleabilidad de las personas trabajadoras, así como la inclusión laboral de las personas y su permanencia en ambientes libres de discriminación.

Además, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó el 12 de agosto que el gobierno federal apoya a un millón de niños y niñas con con discapacidad, que reciben una pensión igual que la de los adultos mayores.

“Sin embargo, aunque esto es una ayuda porque las familias cuentan con recursos para atender lo indispensable, no es suficiente, porque se requiere la rehabilitación, el tratamiento. Hay muchas niñas, niños, que nacen con una discapacidad menor y, como no son tratados porque no tienen forma, no tienen para pagar terapias, esas discapacidades menores, leves, se convierten con el tiempo en discapacidades graves y de por vida. “Entonces, tenemos centros de rehabilitación en los gobiernos estatales, el gobierno federal, pero no es suficiente y al mismo tiempo Teletón fue creando una infraestructura de centros de rehabilitación en todo el país que por falta de recursos no es utilizada a plenitud y queremos aprovechar que existen todas esas instalaciones, pero además la capacidad, el profesionalismo del personal de estos centros para que niñas y niños que reciben las pensiones, además tengan esta atención médica”, añadió el mandatario durante la celebración de un acuerdo entre el gobierno federal y la Fundación Teletón de Grupo Televisa.

El Censo Nacional de Población de 2020 del Inegi señala que el problema con mayor incidencia en el país es la discapacidad visual, que por primera vez en la historia superó a la falta o las limitaciones para el movimiento.

JÓVENES LEVANTAN LA MANO

De acuerdo con la Fundación James Dyson, la investigación para desarrollar artefactos que mejoren la calidad de vida de las personas con este tipo de problemas se ha incrementado.

“La empatía entre las personas se ha acentuado en esta época en la que todos nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos, tras una crisis sanitaria que sigue presente”, detalla la Fundación.

Cada año, este organismo sin fines de lucro celebra el concurso de diseño industrial Premio James Dyson con diferentes temáticas para impulsar la investigación y el desarrollo de tecnología para diferentes sectores.

Los ganadores nacionales del concurso se hacen acreedores a un premio de dos mil 200 euros, lo que equivale a 52 mil 800 pesos.

“Poner atención en las necesidades de personas con discapacidad fue la premisa de los proyectos seleccionados de este año”, detalla el organismo.

En México, la ganadora del concurso fue Alejandra Tovar Gómez, quien diseñó un juego de cubiertos para personas con discapacidad visual.

“Estuve trabajando en una fundación que emplea a personas con discapacidad, y las personas con debilidad visual batallaban mucho para comer, porque primero no encontraban los cubiertos en la mesa y ya después, el problema de identificarlos y los tenían que tocar todos, lo que representa un riesgo de cortarse o de contaminar los cubiertos. Entonces, buscando, me di cuenta que no hay cubiertos para personas con discapacidad visual”, aseguró en entrevista con El Sol de México.

La estudiante de Diseño Industrial del Tec de Monterrey, campus Querétaro, añadió letreros en sistema braille en los mangos de los utensilios para que fueran identificables por las personas con debilidad visual, sin la necesidad de tocar todo el artefacto para identificarlo.

“Las personas con discapacidad son de los sectores más olvidados y creemos que las personas pueden comer con los cubiertos que utiliza cualquier otra persona, porque no tienen discapacidad motriz, pero no es así. Esto los lleva a frustrarse o sentir que no son independientes”, menciona.

Por separado Pilar Padilla, estudiante de Ingeniería en Innovación y Diseño de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, también fue finalista del concurso de este año. Ella desarrolló un brazo mecánico llamado HandleBot.

Contrario a lo que se podría pensar, la función del brazo no es la de una prótesis, sino que está diseñado para asistir a las personas que tienen discapacidad en sus piernas, mientras se trasladan de un lugar a otro con muletas o sillas de ruedas.

“Este artefacto, lo que hace es que se utiliza como un tercer brazo. Se puede usar para sostener un vaso o una mochila mientras se traslada de un lugar a otro, o para sostener un paraguas cuando llueve”, comenta.

Las prótesis que hay ahorita, dice, son muy costosas, y el objetivo de su desarrollo es hacerlo accesible para la mayoría de la población.

El desarrollo de este artefacto le tomó dos años desde el inicio de la investigación hasta la conclusión de los prototipos del producto final.

Otros finalistas fueron Pedro Imanol Betanzos Montolla y Flavio Alonso Juárez Castro, estudiantes de Ingeniería Biomédica por la Universidad Politécnica de Chiapas, quienes desarrollaron un freno inteligente para las sillas de ruedas.

Este artefacto cuenta con un sensor que detecta objetos que pueden resultar peligrosos para una persona que se traslada en silla de ruedas y evitar caídas.

Los estudiantes señalan que hay más de seis millones de personas con discapacidades motrices, donde el uso de las sillas de ruedas es el más común.

“Lo que buscamos nosotros es brindarles más confianza en su desplazamiento para que no se preocupen por estar viendo lo que hay en el suelo y que no tengan problemas al subir rampas, porque los frenos ayudan a detener la silla de ruedas para que puedan avanzar con menos esfuerzo”, aseguró Pedro Betanzos.

Alonso Juárez comenta que el prototipo va enfocado a la independencia de los pacientes, pues en México, la mayor parte de los accidentes que sufren las personas en sillas de ruedas, son caídas en rampas que están diseñadas para ellos y por objetos que no pueden esquivar.

“Nuestro freno tiene esta mejora. Detecta este tipo de objetos que están a 20 centímetros y el freno se activa automáticamente. El usuario no se debe preocupar por frenar. De igual forma, si una pendiente supera el umbral de 20 grados de inclinación, el freno va a estar activado, por lo que el usuario no caerá si suelta las llantas de la silla”, añade el estudiante.

Tipos de discapacidad:

Física:

Consiste en una secuela o malformación provocada por una afección en el sistema muscular o nervioso, que da como resultado alteraciones el control del movimiento y la postura, así como trastornos o alteraciones en el tamaño de las personas. También es conocida como discapacidad motriz. Esta puede incluir a personas que no tienen sensibilidad en alguna extremidad de su cuerpo, como brazos o piernas, así como daños en la espina dorsal, lo que les impide o limita el movimiento.

Sensorial:

Corresponde a las personas que han perdido su capacidad visual o auditiva y

quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje.

Intelectual:

La discapacidad intelectual es aquella que presenta limitaciones en las

habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para responder a distintas

situaciones en la vida.

Se hace más fácil de llevar si su entorno ayuda a hacerles más sencillas las cosas. A las

personas con discapacidad intelectual se les hace más complicado aprender,

comprender y comunicarse.

Es irreversible, es decir, dura para toda la vida.

Psíquica:

La discapacidad psíquica es aquella que está directamente relacionada con el

comportamiento del individuo. Se dice que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta trastornos en el comportamiento en su entorno social.

Este tipo de discapacidad tiene que ver con enfermedades mentales y destacan padecimientos como la depresión mayor, la esquizofrenia, la bipolaridad, transtornos de

pánico, transtorno esquizomorfo, síndrome orgánico, autismo y síndrome de Asperger.

