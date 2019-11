Disminuye el canje de armas en el país

Desde el año 2013 ha disminuido el canje de armas por despensas, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzó a implementar en el 2001, al pasar de 31 mil 506 armas de fuego recolectadas hace siete años, a sólo cuatro mil 443 el año pasado.

De acuerdo con datos de Sedena, del 2012 y hasta marzo pasado, un total de 104 mil 629 armas han sido canjeadas por la población mexicana, sin embargo, las cifras han ido a la baja año con año, ya que mientras en el 2013 el ejército recolecto 31 mil 506 armas cortar y largas, al siguiente año la participación ciudadana solo permitió la recolección de 17 mil 55 armas. En 2015 fueron15 mil 813, en 2016 se reportaron 11 mil 17 armas recolectadas en todo el país; 6 mil 895 en 2017 y sólo 4 mil 443 el año pasado. En lo que va de este año, el instituto castrense reporta hasta marzo pasado mil 170 armas.

De total recuperado, señala la Sedena, 70 mil 334 son armas cortas (pistolas escuadra, revolver y toda aquella con cañón menor a 30 centímetros y que se puede empuñar con una sola mano), mientras que 34 mil 293 con catalogadas largas, como escopetas, fusiles de combate, ametralladoras, fusiles de asalto, subfusiles, carabinas, fusiles de francotirador, fusiles de tirador designado, fusiles antimateriales y fusiles de Cerrojo.

La radiografía sobre armas de la Sedena señala, además, que en 2012, Chihuahua encabezó el primer lugar en canje de armas, seguido por Chiapas, mientras que en 2013, cuando se alcanzó el índice más alto de canje, la Ciudad de México figuró entre los primeros lugares, junto con Guanajuato, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Sonora.

Para el siguiente año (2014) el Estado de México, Michoacán y Nuevo León ocuparon los primeros tres lugares, y en 2015 Guerrero, el Estado de México, Sinaloa y Sonora fueron los Estados donde la ciudadanía acudió más a canjear armas por despensas o dinero.

Hace tres años, es decir en 2016, la campña de despistolización que lleva a cabo la Sedena tuvo mayor impacto en el Estado de México, Guerrero, y Sonora y al siguiente año figuraron nuevamente el Edomex, Nuevo León y Sinaloa.

El reporte señala que el año pasado de las 4 mil 443 armas recolectadas, en 13 alcaldías de la Ciudad de México, se recogieron 548 armas cortas y largas, y solo 734 en el Estado de México. En los primeros tres meses de este año sólo se lograron la recolección de mil 176 armas, la mayoría en la Ciudad de México, el Edomex y Coahuila.

Ante la disminución del canje, el senador del Partido Verde, Rogelio Israel Zamora Guzmán, presentó un punto de acuerdo para que la Sedena refuerce el programa de canje que tiene como propósito promover entre la población mexicana la entrega voluntaria de armas de fuego, granadas y municiones a cambio de incentivos económicos o artículos de uso doméstico, con lo que se busca “disminuir los actos trágicos y violentos dentro del entorno familiar o al interior de la sociedad.”

En votación económica, las y los senadores avalaron el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorte a la Secretaría de la Defensa Nacional a promover el programa de manera permanente, a fin de fomentar la entrega voluntaria en todo el territorio nacional.

El legislador destacó que las cifras del canje de armas contrastan con las que ingresan al país desde Estados Unidos y cuyo número alcanza los 200 mil al año.

Además, según un estudio realizado por el Center of American Progress de las 106 mil armas de fuego recuperadas en investigaciones criminales entre los años 2011 y 2017, “el 70 por ciento fue comprado originalmente en Estados Unidos.”

La cantidad de armas registradas que un mexicano puede tener depende si está inscrito o no a un club de caza y tiro o si se trata de un coleccionista. En el caso de que así sea, se tiene derecho a 9 armas largas de características deportivas y un arma corta cal. 0.22, si no es así, únicamente puede poseer un arma corta para protección de su domicilio y como coleccionista la cantidad que desee.

La compra de armas, de acuerdo con la Sedena, solo puede llevarse a cabo en Avenida Industria Militar # 1111, Tecamachalco, Naucalpan, Estado de México, y además deberá pagar mediante el Esquema de Pago Electrónico e5Cinco, 95 pesos por permiso extraordinario de adquisición de arma de fuego y otro pago por 39 pesos por Registro de Arma de Fuego pagadas en cualquier banco.

Entre los requisitos para adquirir una licencia particular o Individual de portación de arma están tener un modo honesto de vivir, haber cumplido con el servicio militar nacional, no tener impedimento físico o mental para el manejo de armas, no haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas (no antecedentes penales).

Así como no consumir drogas, enervantes o psicotrópicos, acreditar, a criterio de la Secretaria de la Defensa Nacional, la necesidad de portar armas por: la naturaleza de su ocupación o empleo; o las circunstancias especiales del lugar en que viva, o cualquier otro motivo justificado.