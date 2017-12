Disminuye número de mexicanos deportados en 2017

TOLUCA, Méx. (OEM-Informex).- Pese a las políticas de gobierno del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el número de mexicanos deportados durante 2017 disminuyó en comparativa con 2016, pues en ese año regresaron cerca de 18 mil personas, mientras que este año se registró la deportación de aproximadamente 13 mil, informó la Coordinación de Asuntos Internacionales del Estado de México, a través de su titular, Raymundo Balboa Cruz.

Respecto a las repatriaciones voluntarias, es decir, los migrantes que regresan por decisión propia, Balboa Cruz refirió se presume la tendencia va en aumento, sin embargo, afirmó no existe una estrategia para su medición.

“Las cifras todavía no nos están diciendo que se están regresando, al menos no más que antes y de hecho ha bajado el número de personas deportadas (…), sin embargo hay una cifra de personas que están regresando que no lograos identificar y son las repatriaciones voluntarias, aquéllos que regresan por cuenta propia y creemos que está subiendo, sin embargo no hay manera de medirlos”, detalló.

Raymundo Balboa manifestó que este fenómeno es prácticamente imposible de medir debido a que una vez que los migrantes de nacionalidad mexicana llegan a la frontera México-Estados Unidos, se pierde algún rastro que pudiera sostener una cifra.

Por otro lado el funcionario estatal sostuvo que se espera que durante 2018 la Coordinación de Asuntos Internacionales de la entidad mexiquense reciba un mayor número de solicitudes para tramitar la residencia estadounidense, motivo por el cual las tres Casas Mexiquenses instaladas en Houston, Los Ángeles y Chicago, replantearán las estrategias de atención al migrante.

Cabe mencionar que recientemente el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dio a conocer que de enero a octubre de este año, poco más de 135 mil mexicanos fueron repatriados de territorio estadounidense.