Dos años de Covid en México: frases que dejó la pandemia

Este domingo se cumplen dos años del primer caso confirmado de Covid-19 en nuestro país, un virus que ha provocado 318 mil 014 muertes entre los mexicanos.

La tarde del 27 de febrero de 2020 comenzó a circular en redes sociales la versión de que el coronavirus había llegado a nuestro país, lo cual se confirmó horas más tarde. Desde entonces en el ambiente no sólo circula el “bicho”, sino frases de políticos, actrices y complotistas para explicar la pandemia.

Para protegerse del SARS CoV2 en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sugerido todo tipo de remedios, desde no mentir, no robar, untarse vaporub, llevar consigo la estampita Detente o comer saludable y no productos chatarra.

Foto: Cuartoscuro

NO ES NI SIQUIERA COMO LA INFLUENZA

“No es, repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza”

¿QUIÉN DIJO QUE NO SE PUEDEN ABRAZAR?

“Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse, no pasa nada”

LLEVEN A SUS FAMILIAS A COMER

“Si pueden hacerlo, y tiene la posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes”

ME PONDRE CUBREBOCA CUANDO NO HAYA CORRUPCIÓN

“Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapabocas. Hagamos este acuerdo, entonces vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo ya me ponga mi tapaboca, para que ya no hable”

COME SALUDABLE PARA NO TENER COVID

“Comer saludable, no comer productos chatarra... Y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé coronavirus”

COVID COMO ANILLO AL DEDO PARA LA TRANSFORMACIÓN

“Vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”

A él le siguieron otros personajes de la vida nacional y no quedaron fuera los que han acusado complots internacionales de farmacéuticas, señalar que el virus que se originó en Wuhan, China a finales de diciembre de 2019, es más bien un castigo de Dios por el pecado del aborto o incluso que podríamos salvarnos si no se pertenecía a clases sociales de ingresos altos. Ello, sin dejar de lado la presencia de los antivacunas que entre fake news generaron falsas reacciones de las vacunas, como que metales podrían adherirse al brazo inmunizado o que existe algún artilugio internacional de las farmacéuticas para cambiar nuestro ADN.

“En Veracruz no preocupa la nueva cepa de Covid, no llegan vuelos de Inglaterra”

CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ, GOBERNADOR DE VERACRUZ

“Por decreto municipal, queda estrictamente prohibido morirse por coronavirus en este municipio”

MENSAJE EN LONA, ORDENADA POR ROLANDO SINFOROSO ROSAS EXALCALDE DE SOCONUSCO

El 18 de marzo el gobierno de la Cuatroté formalizó que Carlos, un autoempleado en la iluminación, se convirtió en la primera víctima en el país por Covid-19 la pandemia, que nos tiene en emergencia nacional desde marzo de 2020.

De forma oficial cinco millones 502 mil 586 mil mexicanos se han contagiado del virus, pero se estima que 15 millones han tenido algún síntoma asociado al virus del Covid-19.

“Si son ricos tienen riesgo, los pobres estamos inmunes”

MIGUEL BARBOSA, GOBERNADOR DE PUEBLA

“¿Qué les preocupa? Si se mueren van a ver a su Dios”

“Me siento a toda madre, ayer me fui a la montaña. No estoy enfermo ¿por qué habría de usar cubrebocas si estoy sano? Que usen cubrebocas los enfermos”

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, DIPUTADO FEDERAL

“El Presidente es un científico”

JOHN ACKERMAN ACADÉMICO

“La pandemia de Covid es un grito de Dios a la humanidad ante el desorden social, el aborto, la violencia, la corrupción, la eutanasia y la homosexualidad”

RAMÓN CASTRO CASTRO OBISPO DE CUERNAVACA

“Si no se van a morir de una cosa, se van a morir de otra cosa, entonces, creo que tenemos que aprender a vivir”

GLORIA GALVÁN ORDUÑA, EXPRESIDENTA MUNICIPAL DE XICO

“Métanse a sus casas. A todos los extraterrestres que andan en la calle, favor de regresar a sus casas” “Sabemos que a ustedes no les pasa nada, pero los humanos tenemos miedo de infectarnos”

DELFINO MORALES MARÍN DIRECTOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE CUAUTLA

“De las mentiras más grandes y crueles de nuestra historia actual: La llegada del hombre a la luna el 20 de julio de 1969” “El atentado terrorista que tumbó las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001” “La pandemia de coronavirus letal que mata a millones en el mundo”

PATRICIA NAVIDAD, ACTRIZ

“(Usar) El famoso cubrebocas es no confiar en Dios”

ANTONIO GONZÁLEZ OBISPO DE CIUDAD VICTORIA

“El coronavirus todo se trata de la gran mentira de los gobiernos”

MIGUEL BOSÉ, CANTANTE

Foto: Cortesía Presidencia

HUGO LÓPEZ-GATELL. SUBSECRETARIO DE SALUD

“Usar cubrebocas tiene una pobre utilidad o incluso una nula utilidad”

“Las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles, afectan la economía y el bienestar de los pueblos. La información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente”

“No hay evidencia que sugiera que esta es una emergencia nacional... no representa una amenaza en términos ni sanitarios ni en términos sociales o económicos”

“El mínimo era seis mil (muertos). Otro escenario era ocho mil. Otro era 12 mil 500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero. Teníamos así hasta 28 mil, que se redondea a los 30 mil o 35 mil, es el intervalo plausible de lo que podemos encontrar. E incluso (tenemos) en un escenario muy catastrófico (que sería) de 60 mil (fallecidos en la pandemia)”

“No es sorpresa alguna que los países, todos, absolutamente todos, tengan una subestimación”

“La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio... El Presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad. El Presidente no es una fuerza de contagio”