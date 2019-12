Durante 2019, la SNTE entregó 163 mil 700 plazas

El 2019 es el año en que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha logrado más basificaciones, al conseguir 163 mil 700 plazas a maestros en todo el territorio nacional.

Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, también remarcó que han solucionado más de 275 mil problemas de salario, especialmente en Educación Media Superior y Superior, mismos que tenían un rezago desde el 2008.

Al sostener que sus objetivos son garantizar la certeza laboral de sus agremiados, el secretario general del SNTE, subrayó "esto es lo que hemos estado haciendo para honrar nuestro compromiso de representarles con dignidad”.

Acompañado del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, Cepeda Salas asistió a Nuevo León, donde entregó cerca de tres mil 500 nombramientos a maestros de la entidad, y celebró que se cumpla en diversas entidades del país “con actos de justicia laboral que esperaron mis compañeros por largos años”.

Luego de hacer un recuento de los logros alcanzados, Cepeda Salas afirmó que el magisterio ha regresado a su origen, lo cual dijo, "significa transitar por dos vías vitales: la defensa de la escuela pública y la defensa irrenunciable de los derechos laborales, salariales, prestacionales, sociales y profesionales de los trabajadores de la educación”.

El líder del SNTE enfatizó que la interlocución que mantiene la organización magisterial con autoridades federales y estatales, permitirá avanzar en diversos rubros, como la basificación e incrementar las pensiones.

En su oportunidad, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón coincidió en que es necesario atender el desafío que representan las pensiones y se comprometió a mejorarlas.

Así mismo, garantizó que la Clínica de los Maestros contará con el equipo necesario para la atención del magisterio.

“Haremos todo lo que sea necesario para cumplir con el rezago acumulado durante muchos años. Quiero agradecer la presencia de su secretario general, el profesor Alfonso, tengo poco tiempo de conocerlo, pero me ha caído muy bien porque tiene una visión completa de los problemas que tiene el magisterio. Eso a mí me fortalece, eso me ayudó a buscar soluciones. Tienen en él y en todo su Comité Nacional la respuesta que quizá por muchos años esperaban como gremio magisterial”.