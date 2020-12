Durante gobiernos de Calderón y Peña había licencia para matar: AMLO

En el marco del Día de los Derechos Humanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el índice de letalidad por parte de las Fuerzas Armadas ha disminuido a diferencia, dijo, de los tiempos en que había "licencia para matar" ante la guerra contra el narcotráfico.

El mandatario expuso, en conferencia de prensa mañanera, que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, durante el desarrollo de enfrentamientos en los que se vieron involucrados el Ejército Mexicano y la Marina, hubo más muertes de civiles que heridos o detenidos.

"Estamos pendientes de que no haya violaciones a los derechos humanos, es una convicción. Estamos pendientes para que no haya masacres como antes y es muy claro que ya no son los índices de letalidad que prevalecieron en la llamada guerra al narcotráfico. Remataban a heridos y por eso es el índice de letalidad elevado", explicó López Obrador.