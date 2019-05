El 90% de los recientes incendios son por impacto humano: Semarnat

La secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, afirmó que el 90% de los incendios forestales de los últimos días, han sido provocados por negligencia e inconsciencia de los ciudadanos.

“El 90% de los incendios son producidos por impacto humano, o los causamos o es negligencia, entonces, es muy importante, y aquí le hablo a toda la ciudadanía que tengamos cuidado, que dejemos las malas prácticas de incendiar predios y que tengamos más cuidado, de no tirar el cigarro”, exhortó antes de una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Descartó que los incendios correspondan a un intento de sabotaje por parte de grupos políticos y apuntó que un factor muy importante ha sido el cambio climático provocando altas temperaturas y sequías.

“Las temperaturas son muy altas, la lluvia no está llegando, no podemos negar el cambio climático. Si esto no es un a consecuencia de cambio climático, entonces dime qué es”, explicó.

Rechazó que los recortes a la Comisión Nacional Forestal, entre los que destaca la eliminación del Programa de Empleo Temporal, haya evitado la correcta atención de estos fenómenos que se han suscitado a nivel nacional.

No obstante, analizan solicitar apoyo de alguno de los programas de la Secretaría del Bienestar para atender la situación.

“Nosotros lo que perdimos es el PET (Programa de Empleo Temporal), pero también tenemos que considerar que las temperaturas son muy altas, que no ha llovido y que se están incendiando por mano del hombre. No es nada más el recorte a Conafor lo que está afectando, son las altas temperaturas y falta de lluvia. Hay otras formas y es lo que estamos viendo, no tal vez con el PET, pero sí con un programa del Bienestar”, acotó