El amor en tiempos de cubrebocas

Si se dice que los ojos son la ventana del alma, entonces ¿qué nos estaremos perdiendo al tener la puerta bloqueada con un cubrebocas?, ¿cómo hacerle para pasar a la sala y buscar una conexión que después pueda convertirse en algo más, una relación?.

En estos tiempos en los que la puerta, mejor dicho, la boca, debe estar cerrada para evitar contagios, el amor a primera vista toma fuerza y otras lecturas.

“Se llama a primera vista porque los seres humanos tendemos a percibir el mundo visual antes que el mundo olfativo”, explica Rolando Díaz Loving, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Primero vemos y después captamos el aroma de las hormonas, con la nariz, otra de las partes del cuerpo que la mascarilla mantiene distante a los demás.

Cuando alguien observa un estímulo que le parece altamente atractivo el cerebro inmediatamente produce una serie de neurotransmisores y hormonas, como la dopamina o la oxitocina, que, según detalla el especialista, están asociadas con una conducta de aproximación, acercamiento, deseo y pasión.

“En el caso de los seres humanos se hace muy complejo porque tenemos una corteza cerebral en la que, a través del lóbulo frontal, pensamos a futuro y empezamos a inventar una serie de formas de expresar: la parte romántica, la pasional, un amor de compañía, un amor eterno”, enfatiza.

Y aunque los ojos sean vitales para la coquetería, hay quienes podrían sentirse limitados.

“En el momento de que alguien te mira te sientes observado; en los seres humanos implica una evaluación. En ese momento, inmediatamente tenemos la pregunta de por qué, para qué o con qué fin nos están observando y todo repercute. Si yo tengo una autoestima alta o si tengo dudas sobre mis capacidades o mi cuerpo, no quiero enfrentar esta mirada”, explica Díaz Loving.

Entonces ¿cómo se puede ligar? Maquillaje marcado en los ojos, peinados que no cubran el rostro y de acuerdo con el académico,”una cara limpia, que se vea sana, es importante”.

TODO POR UN BESO

“Estás acostumbrado a ligar de una manera en la que siempre hay contacto, visual, o sea muy sensorial. Entonces cuando te tapan una de las partes que más ves en una persona es difícil. Con la boca te puedes dar cuenta si está atraída por ti o no, porque la mirada siempre se dirige a los labios (…) y ahora, si quieres besarlo, no puedes”, comparte Violeta, quien es usuaria de las aplicaciones para citas.

El coqueteo sencillo y casual se terminó, “antes había intercambio de miradas, por ejemplo, en el Metro y ahora no puedes saber a quién echarle una miradita porque no sabes qué hay debajo del cubrebocas”, detalla la entrevistada.

Si eres optimista y enfocas tu atención en lo que puedes ver del cuerpo, podrías lograr una conexión y una cita, pero despojarse de la mascarilla podría tener sus riesgos, como confiesa Violeta.

“Me contagié de Covid-19 porque salí un chico de Bumble. Me contó que su familia estaba contagiada y que se hizo pruebas, pero al final realmente no. Fuimos a unos bares y cuando se quitó el cubrebocas, nos dimos un beso”.

Entonces, ¿cómo prepararse para conectar con otro si el rostro queda limitado?

“Si ya no puedes observar si te ve la boca, entonces tienes que pensar qué más te ve; tratas de mejorar otras partes de ti. Si me peiné y me vio el cabellito, desviar otros puntos. Yo me arreglo más los ojos, que son los únicos que se ven; combino cubrebocas con el maquillaje”, sugiere.

“El lenguaje corporal es muy importante. Cuando una persona no cruza las piernas ni las manos es que no está cerrando los canales de comunicación y quiere estar contigo. Generalmente el cuerpo habla cinco segundos antes que la boca”, explica Carlos Emilio Carranza, asesor de imagen política, social, moda y artístico, quien además recomienda levantar las cejas cuando sea necesario e inclinar el cuerpo hacia quien te gusta porque es una señal de que te interesa y quieres mantener un contacto con ella.

Por su parte, en su videoblog, la consultora de imagen Renata Roa enfatiza que el contacto visual es la manera de tocar sin tocar, genera confianza y empatía.

“Ver a los ojos abre canales”. Además, sugiere contagiar un lenguaje corporal más abierto, como no ocultar las manos y buscar la mirada; porque el rostro es el holograma de cómo estamos por dentro, tenemos 44 músculos faciales que proyectan micro expresiones sutiles, tanto que a veces no nos damos cuenta, “estamos de manera constante mandándole información a la cara”.

CUPIDO EN LAS REDES

Para personas como Violeta, las aplicaciones y el mundo online han hecho más lenta la forma en la que conoce parejas potenciales.

“Soy pésima teniendo conversaciones por chat. En especial si me dicen ´yo no salgo por el Covid´, a mí no me gusta mantener tantas charlas vía mensajería (…) Mi lenguaje del amor es el contacto físico”, afirma.

Hay aplicaciones en las que puedes especificar si te interesa tener charlas virtuales o en persona y así evitar la pérdida de tiempo. “Una vez en Tinder estuve escribiendo muy bien con un chico, pero cuando le dije hay que vernos me dijo que después del Covid”, recuerda Violeta con cierta decepción.

“Es importante que conozcas a la persona previamente, en especial porque con el cubrebocas no puedes leer su lenguaje facial al 100. Podría no existir esa conexión de un enamorado”, sugiere por su parte Carlos Emilio Carranza.

Mientras que el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Díaz Loving, retoma que la puerta a una amistad o relación es la sonrisa, “es una señal de aceptación y de acercamiento (…) el amor a primera vista es la parte inicial”, y recomienda que para tener una cita en estos tiempos se pueden priorizar los encuentros en espacios abiertos, para darle más tiempo a formar una relación y hacerla más constructiva.

“El hecho de este encierro ha tenido un impacto en el desarrollo natural de las relaciones (…) La persona hace ojitos o le sonríe a alguien que le gusta, pero en las redes sociales y otras formas de contacto virtual todo eso es ajeno a nuestros procesos y tiempos naturales de interacción. Hace que la gente pueda malinterpretar la información, ¿un like es igual a una sonrisa? No está escrito el manual de cómo se pueden tomar estas relaciones”, señala.

PARA SALIR A LIGAR

Ahora que ya se sabe que el amor a primera vista existe, que la mascarilla puede complicar el coqueteo y que las redes sociales no siempre son la mejor vía para expresar lo que se siente, llega el momento de adaptarse un poco a lo que hay y considerar algunos consejos de los expertos:

-Utiliza colores llamativos en la parte de arriba de tu cuerpo para que la gente llegue a tus ojos. Lleva la mirada hacia donde quieras.

-Mantén una buena postura, además de ser saludable para tu espalda, hará que la ropa se te vea mejor.

-Asegúrate de que lo que se ve de tu rostro se vea limpio.

-La cara es el reflejo de lo que está ocurriendo con nosotros, así que disfruta y relájate.

- Por mucho que traigas cubierto, despeja siempre la vista.

- Tu cuerpo debe estar menos rígido, es decir, flexible, para que la persona se sienta en confianza contigo.

-Ver fijamente. Puedes hacerlo directo al entrecejo para que no sea tan intenso o se sienta incomodidad.

-Sonríe con los ojos; es una técnica a la que la top model, Tyra Banks le llamó Smize, que empleó en America’s Next Top Model en el 2009, pero que ha tomado fuerza con la pandemia. Inténtalo, “se trata de darle vida a tus ojos mientras mantienes el resto de la cara neutral”, aconseja Banks.