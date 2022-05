El auge y caída del burrocebra: un ícono de Tijuana

La ciudad de Tijuana fue identificada durante muchos años por diversos aspectos de su vida cotidiana. Por ejemplo, su vida nocturna, juegos de azar, su zona libre, su cercanía con Estados Unidos, la violencia asociada al trasiego de drogas y, sin lugar a dudas, el “burro cebra”.

El turismo que llega a esta ciudad fronteriza, aún hoy suele tomarse una foto montados en el famoso burro que está pintado a rayas negras, como si se tratara de una cebra, y en una especie de carreta.

Hace poco más de 8 años hubo un intento por hacerlo patrimonio cultural, pero en 2017 el Primer Tribunal Colegiado de Distrito determinó que esto no sucedería luego de un amparo interpuesto por abogados animalistas.

Sergio Iván Vásquez, representante legal de la organización Provida Animal Tijuana, dijo que lo que sucedió en aquel entonces fue una disputa por que se intentó hacer patrimonio cultural la imagen del “burro cebra”. De hecho se publicó en el 2014 en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo para convertirlo en patrimonio cultural de Baja California y se le atribuyeron 100 años de existencia. Por tanto hoy tiene 108 años.

Algunos turistas prefieren tomar una foto con su celular y darles una propina. Archivo | OEM

Tijuana fue fundada el 11 de julio de 1889 y en la época de la Ley Volstead (“Ley Seca”) que fue publicada en Estados Unidos en 1917, y en ese entonces había una especie de construcción imaginaria de lo que se conoció en la Unión Americana como Old Mexico, donde entraban este tipo de prácticas como el de tomarse la foto con el “burro cebra”.

Surgieron protestas de grupos en favor de los derechos de los animales. Archivo | OEM

Actualmente esto va en desuso porque, de acuerdo con Iván Vásquez, la gran mayoría de la gente, que es oriunda de Tijuana, manifestó que el “burro cebra” no es un icono “que nos represente como sociedad. Tijuana y su ciudad buscan tener una imagen vanguardista y este tipo de acción y explotación animal, no lo es y no queremos que se nos identifique a nivel internacional con este icono; sobre todo por la situación de maltrato en la que se encuentran los animales, en pésimo estado, los malos cuidados paliativos que tenían y se trataba de animales en condición de maltrato”.

Señaló que hay otros iconos con los que se puede identificar a la región como la cerveza artesanal, la gastronomía, porque la imagen que se pensaba transmitir “era la de una sociedad retrógrada que todavía sigue explotando y abusando de sus animales. Definitivamente no nos caracterizaba por eso metimos un amparo. Lo ganamos y las personas fueron perdiendo el interés, ya no es atractivo”.

Aseguró que los turistas vienen de ciudades de primer mundo donde no es aceptado el maltrato animal. Hoy permanecen 9 burros y trabajan 3 por día, sobre la emblemática Avenida Revolución del Centro Histórico de Tijuana.

“Se ha visto una reducción considerable porque la gente no lo considera apropiado. Es una especie de la que abusamos indiscriminadamente porque solamente le dimos el uso de trabajo. El humano no le ha dado el cuidado o el valor que requieren este tipo de animales. No deja de ser un animal característico de nuestro país y en lugar de darle el valor que requería, le dimos un valor de explotación y solamente se usa para labores del campo o transporte pesado; por eso fuimos acabando con ellos”.

Anotó que poco a poco se han ido acabando este tipo de actividades gracias al trabajo que hacen las organizaciones de protección animal.

“Tenemos que ser pacientes y esperar que, como toda subcultura, se vaya extinguiendo mediante una muerte lenta a medida que las generaciones van entrando; porque la juventud y la niñez ya traen otro chip afortunadamente, en relación con el respeto y el trato que se le debe de dar a otras especies”, finalizó.