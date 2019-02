Que sirva de lección a los jóvenes el caso del Chapo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en los próximos días emprenderá una campaña para erradicar el consumo de drogas entre los jóvenes mexicanos.

“Va a haber una campaña que vamos a hacer entre todos los mexicanos, pero como nunca, para llamar a los jóvenes a no caer en la tentación de las drogas, porque el problema de la inseguridad y la violencia lo queremos enfrentar sin evitarnos, entre otras cosas, que siga creciendo el consumo al interior del país”, dio a conocer durante la conferencia mañanera.

En el marco del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, donde fue declarado culpable por la corte de Nueva York, López Obrador pidió a los jóvenes que les sirva de lección el caso del narcotraficante, para que no sigan sus pasos.

“Que sirva de enseñanza, que sea una lección, que se piense que la felicidad verdadera, no es lo material, no es el lujo barato, no es la fama”, expresó.

Aclaró que en la campaña mediática para abatir el consumo de narcóticos no tomará represalias contra las narcoseries ni las empresas que las promueven, pero sí emprenderá un recio fortalecimiento a los valores éticos y morales de nuestra sociedad, por polémico que esto parezca.

“Voy a pedirle a los medios de comunicación, no los voy a cuestionar por qué hay hasta series de televisión que exaltan estos comportamientos, que llaman de manera directa, sin intenciones a que se sigan esas conductas, no voy a meterme en eso, pero sí vamos a hacerle frente a todas estas desviaciones para bajar el consumo interno”, señaló.