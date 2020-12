"El Covid no existe", el viacrucis de un incrédulo para encontrar un hospital en CDMX

Claudia relata el “peregrinaje” para conseguir un espacio para Fernando, el suegro de su hermana, uno de los más de 18 mil enfermos de Covid que hasta la semana pasada echaron mano de su seguro de gastos médicos mayores para atenderse





“El Covid no existe”, insistía Fernando frente a su familia. Él, un hombre mayor con diabetes, salía todos los días al supermercado, al banco o a hacer alguna otra compra. Este sábado cumplió una semana internado en el Hospital ABC Observatorio, intubado y con afección renal, aunque su ingreso no fue nada sencillo.

Claudia hizo un “recorrido” telefónico por más de 20 hospitales privados de la Ciudad de México a fin de buscar un lugar para el suegro de su hermana, y nada. Fue a través de un amigo, que es médico, como logró conseguir una cama para Fernando.

Entre el viernes 4 y el sábado 5 de diciembre hizo innumerables llamadas a toda la cadena de hospitales Ángeles. “Al primero que marqué fue a Interlomas, de ahí me mandaron al Pedregal, al Mocel. Los recorrí todos, para no hacerte el cuento largo. Luego me dijeron en el Hospital Español que ahí no había camas disponibles. Me mandaron a todos los de la cadena San Ángel Inn y nada. Volví a marcar a la cadena de Los Ángeles y me mandaron al Chapultepec, luego a Médica Sur y nada”.

En cada una de las llamadas le preguntaron si haría uso de su seguro de gastos médicos mayores y en cuanto respondía que sí la respuesta era: no hay lugar.

El costo promedio por atender a cada paciente con Covid-19 en hospitales privados en estos 10 meses de pandemia es de 390 mil 613 pesos, aunque una persona llegó a pagar 29 millones 41 mil 114 pesos, según han reportado las propias aseguradoras.

Para el caso de Fernando, Claudia debió recurrir a su otorrinolaringólogo, quien a su vez habló con un amigo infectólogo y éste con otro, que también se comunicó con uno más. Sólo así, Fernando fue admitido en un hospital el sábado 5 de diciembre.

Él es uno de los 18 mil 486 enfermos que hasta la semana pasada echaron mano de su seguro de gastos médicos mayores para atenderse en un hospital privado, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

“Este virus está matando, la gente no lo cree, pero es real”, dice Claudia con severidad y agrega: “Es algo similar a lo que le ocurre al presidente Andrés Manuel López Obrador. No cree en el riesgo del coronavirus y eso es grave, es una irresponsabilidad porque no ha permitido el uso del cubrebocas”.

Claudia toma distancia del mandatario. “Soy cero apoyo al Presidente, no estoy de su lado ni por el estilo, pero hay millones de personas que sí están y que siguieron su ejemplo y el resultado son 12 mil contagiados al día”.

En estas semanas ella se enteró de otro caso entre sus amigos y familiares, el de una mujer adulta mayor para quien la historia del virus “era un invento del gobierno”. A los pocos días de hospitalización la mujer falleció, era la suegra de una amiga. Claudia recuerda también a una doctora que se contagió del virus SARS-CoV-2 y perdió la vida.

Y la lista continúa. “El jefe de mi hija se encuentra en su casa, con distanciamiento social y con oxígeno porque no ha encontrado lugar en un hospital. Es muy difícil, porque hay quienes están hospitalizados y no quieren dejar el lugar pese a haberse recuperado un poco. Los mismos médicos les dicen: ‘no te puedo dejar ir porque si recaes no habrá lugar, prefiero que sigas aquí’, y por eso tampoco hay lugar”, relata Claudia a El Sol de México.

El médico otorrino, a quien pidió ayuda para Fernando, también está en su casa, resguardado debido a que adquirió el virus.

Claudia acaba de regresar del supermercado. Platica que fue a comprar alimentos para su familia, pero está sorprendida de la cantidad de jóvenes haciendo fila para comprar refrescos, hielos y papas, eso es señal de que habrá fiesta.

“Debemos ser un poco más responsables. Sobre todo los jóvenes tienen que ser responsables con los papás, con los abuelos. Existe la idea de que a los jóvenes no les pasa nada y no es cierto, también terminarán enfermos o si son asintomáticos contagian a las familias”, explica.

A una semana de que Claudia Guadarrama dio a conocer en redes sociales su “peregrinar” en los hospitales de la Ciudad de México para encontrar un lugar, pide que sean los adultos quienes tomen la iniciativa y si los jóvenes no respetan las medidas, que los papás y abuelos les impidan verlos.

Está a favor de que se establezcan multas o sanciones, a través de las fuerzas de seguridad, para hacer obligatorio y universal el uso del cubrebocas. Incluso propone multas para quienes realicen fiestas, algo que empezó a operar este fin de semana. Las acciones que están impulsando desde el Gobierno federal, asegura, “no está funcionando”.

Del manejo de la pandemia por parte de la jefa de gobierno de la CdMx, Claudia Sheinbaum, Claudia opina que, si bien trató de ayudar, la gente no se ha dejado, y el problema se le fue de las manos. “Para Navidad y Año Nuevo no sé qué pasará, me pongo a pensar cómo llegaremos al 15 de enero. Esto se va a volver gigante porque la gente no lo está entendiendo, van a seguir haciendo reuniones, fiestas con absoluta irresponsabilidad”.

Para cerrar la conversación, afirma que la vida de los mexicanos sí es responsabilidad del Presidente, de la jefa de Gobierno y del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Como encargados de enfrentar la pandemia, si no impulsan medidas como el tapabocas, “que sí sirve para no contagiarse, te protege a ti y a los demás, es una falta de responsabilidad, de ética y de respeto de estos señores. Él (López-Gatell) por seguir las órdenes de López Obrador ha dejado que la gente se siga contagiando y enfermando”.

Hasta ahora, en México suman de forma oficial más de 1.2 millones de personas infectadas con el virus y más de 11 mil fallecidas.

