"El gobierno no es cómplice de la delincuencia", dice AMLO tras secuestro de funcionarios en Chiapas

Luego que hombres armados se llevaron a 14 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) estatal de Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su conferencia matutina de este miércoles,que el Gobierno federal ya está actuando para localizar a estos empleados.

“Ya no hay agarraderas, el gobierno no es cómplice de la delincuencia. Entonces que no estén pensando que somos iguales, para que no dañen a nadie. Que no dañen a nadie. Y vamos a seguir garantizando la paz y la tranquilidad”, expresó el tabasqueño.

“La instrucción es que se rescate y desde luego con vida, que es lo que deseamos a los que fueron secuestrados. Y decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad, que no piensen que es como antes de qué pueden cometer delitos y que tienen a (Genaro) García Luna o a su equivalente que los va a proteger”, dijo el mandatario federal.

El jefe del Ejecutivo federal dijo que quizá el móvil pudo ser una confrontación entre grupos criminales, “eso es ahora lo más común, que se enfrenten grupos, pero no tienen por qué hacerse daño y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes”.

Subrayó que lo mejor es que los captores liberen a los 14 trabajadores, “si no los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos”, ironizó el presidente.

De acuerdo con un video difundido la madrugada de este martes en redes sociales por los presuntos plagiarios de los 14 trabajadores se encuentran aún con vida.

En el video los trabajadores piden la destitución de tres mandos policiales para que sean liberados y pidieron la intervención del gobernador para que sean puestos en libertad.