“El gobierno se está burlando de nosotros”; Padres de los 43 normalistas a AMLO

Al cumplirse los 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de familia, advirtieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que “seguirán en pie hasta saber la verdad”.

“El gobierno federal se está burlando de nosotros… del dolor y sufrimiento, que tenemos al no saber qué pasó con nuestros hijos”, consideraron.

Así mismo pidieron la salida de Alejandro Gertz Manero, de la Fiscalía General de la República, ante su incapacidad para resolver esta desaparición.

Desde el templete instalado frente a los Arcos de las Joyerías, al concluir su movilización del Ángel al zócalo, pidieron respuestas contundentes, “ya que científicamente, no tenemos pruebas que los jóvenes están muertos. No hay indicio de vida, pero tampoco hay indicio de muerte”.

Foto: Sergio Vázquez | La Prensa

Blanca Nava, madre de un joven desaparecido, exigió que se castigue a los culpables y no los estén encubriendo”.

“Nosotros no hemos parado desde hace 8 años, en las calles exigiendo la presentación de nuestros hijos… y no nos ha dado respuesta, tanto el gobierno anterior como el actual”. Por lo que demandó verdad y justicia.

Ahora le digo a gobierno de AMLO que no se burle de ellos, y que ya no estén ocultando a los verdaderos culpables. Siempre supimos que los militares también son responsables.

Pocos minutos antes de las 6 de la tarde llegó el contingente de cerca de 7 mil personas, que encabezaron los padres de familia de los 43 normalistas al Zócalo, acompañado del grito: “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” y recordaron que han pasado más de 2900 días, y no saben sobre el paradero de los sus hijos; por lo que no pararan en su lucha hasta encontrarlos.

Previo al mitin conmemorativo, se guardó un minuto de silencio por los padres fallecidos durante estos 8 años en la búsqueda de sus hijos.

Otro padre de uno de los jóvenes fallecidos exigió que se castigue a los culpables y no los estén encubriendo.

Pedimos respuestas contundentes, ya

Frente al Palacio Nacional protegido con grandes vallas, otra de las madres solicitó que se cumpla el compromiso que las autoridades anunciaron que eran 83 órdenes de aprehensión, 20 de ellas contra militares, pero sólo se han ejecutado 4, “no sabemos qué pasa, no, nos han convocado a ninguna reunión, tenemos nulo conocimiento y porque se están demorando la ejecución de las órdenes de aprehensión”.

En ese sentido, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares declaró que el gobierno de López Obrador no se le ven señales que vaya en la dirección de los compromisos que hizo los padres de familia.

Foto: Sergio Vázquez | La Prensa

“Hizo el compromiso de esclarecer los hechos y presentó el informe desde el mes de agosto qué representa algunos avances, sin embargo, vemos algunas señales que van en dirección contraria. Se ha desistido de 16 órdenes de aprehensión contra militares, de 5 funcionarios de Guerrero; son señales que nos implican un retroceso y que es una preocupación a los padres por eso hay que elevar la protesta en estos días para exigir respuestas y explicaciones ante estos hechos", indicó.

Otro orador expresó que quieren “la verdad por muy dura que sea”.

“Cuántos años más para que les den una respuesta, cuantas marchas más habrá hasta que se sepa la verdad”, dijo Hilda Hernàndez.

El Comité de padres y madres de los 43 leyeron un pronunciamiento, donde se destacó que ya no los van a engañar con sus promesas, ya son cuatro años y no ha hecho nada. Por lo que no se van a quedar callados.

Integrantes de marabunta intentaron frenar las agresiones entre encapuchados y policías, en la retaguardia de la manifestación a su paso sobre 5 de Mayo. Foto: Sergio Vázquez | La Prensa Los uniformados intentaron controlar a un grupo de manifestantes que violentamente pretendía saquear una tienda de ropa. Foto: Sergio Vázquez | La Prensa Mientras el frente de la marcha llegaba al Zócalo, en la retaguardia crecían los brotes de violencia y actos vandálicos. Foto: José Melton | La Prensa Amurallado encontraron los manifestantes a Palacio Nacional, algunos de ellos ocuparon las estructuras metálicas para plasmar su protesta. Foto: José Melton | La Prensa La vanguardia encabezada por los padres de los normalistas así como otros estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, realizaron un mitin a su llegada a las afueras de Palacio Nacional. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México Manifestantes cambian la señalética en una estación del Metrobús con una leyenda alusiva a la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero. Foto: José Melton | La Prensa Entre los asistentes a la manifestación estuvo una representación del Frente de Pueblos en Defesa de la Tierra, originarios del municipio de Atenco, en el Edomex. Foto: José Melton | La Prensa Grupos de manifestantes portaba consigo material para realizar pintas sobre monumentos y mobiliario urbano. Foto: José Melton | La Prensa La protesta encabezada por los padres de los 43 normalistas desaparecidos, realizaron una escala frente al Antimonumento a los 43, ubicado en el cruce de Reforma y Bucareli. Foto Roberto Hernández | El Sol de México Colectivos artísticos se hicieron presentes en la marcha por la justicia para los desaparecidos de Ayotzinapa. Al ritmo del tambor, un grupo canta y baila repitiendo una y otra vez "¿en dónde están? Foto Roberto Hernández | El Sol de México Alumnos de diferentes escuelas normales de la República se dieron cita en la capital. Foto: Roberto Hernández | El Sol de México Minutos después de las 16:30 horas, inició la movilización con destino a Palacio Nacional encabezada por los padres de los 43 desaparecidos. Foto: José Melton | La Prensa El caos vial se extiende desde la zona de Paseo de la Reforma hasta el Centro Histórico. Foto: José Melton | La Prensa Cifras preliminares estiman que la protesta inició con una concentración de 40 mil personas. Foto: Sergio Vázquez | La Prensa Comercios ubicados en la zona de paso de la protesta toman sus precauciones, ante el amago de actos vandálicos a ocho años de la desaparición de normalistas en Guerrero. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México Las calles del Centro Histórico son resguardadas a fin de evitar brotes de violencia y actos vandálicos al paso de la marcha. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México Momentos después de realizarse un concierto masivo en la plancha del Zócalo, los alrededores de Palacio Nacional fueron amurallados. Foto: Adrián Vázquez | El Sol de México





Nota publicada en La Prensa