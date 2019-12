"El violador eres tú", el himno que explotó en las calles e internet

"Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú", apunta el poderoso mensaje feminista que da la vuelta al mundo y que en México ha sido adoptado por colectivos de mujeres para visibilizar y denunciar la permanente violencia de género.

El himno-performance se hila en el mundo mediante las redes sociales como un relato colectivo que pone en evidencia al machismo, opresores sobre reprimidas, el sistema patriarcal y al mismo tiempo abre los ojos de aquellas que decidieron callar cuando fueron violadas.

El relato opera en Twitter en donde mujeres ponen de manifiesto la contundencia de la violencia que ocurre en casa, con familiares, amigos, hermanos, padres, tíos y abuelos; en la iglesia con el padre; en el trabajo con el jefe o el compañero de junto; en las calles con los policías y militares.

"Y la culpa no era mía (era mi abuelo). Ni cómo andaba (uniforme escolar). Ni cómo dormía (8 años, esperando que llegara mi mamá)", "Y la culpa no era mía (tenía 4 años), Ni dónde estaba (la casa de mi abuela) Ni cómo vestía (ropa infantil)", escriben mujeres en Twitter.

"Tenía 12 años, salía del colegio con uniforme, iba a mi casa cuando me interceptó. No fue mi culpa ni cómo vestía, ni el lugar donde estaba. Me costó 30 años entenderlo y contarlo", afirma otra usuaria de Twitter.

La canción se representa en grupo, en una sola voz que cuenta todo y a su vez cuenta la individualidad de las mujeres, algo así como lo sucedido con el fenómeno del #MeToo en donde las víctimas contaron cómo fueron atacadas, en algunas, los abusos se normalizaron porque no había un fuerza de denuncia como ahora sucede.

El surgimiento de la canción

Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres conforman el colectivo Las Tesis, un grupo de mujeres originarias de Valparaíso, Chile y se dicen llamar así porque la "premisa es usar tesis de teóricas feministas y llevarlos a puestas en escena para que se difunda este mensaje".

En entrevista con El País revelaron que la canción es producto de una investigación sobre la violación en Chile y parte de una reacción subversiva en contra de las represiones que surgieron por las protestas a principios de octubre y que se han extendido hasta la fecha.

Los carabineros de Chiles son el grupo armado del Estado que salen a las calles a contener las protestas, la letra toma parte de su himno, de la quinta estrofa y lo adapta en contra de ellos.

"Duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente vela tu amante carabinero".

Tras su difusión masiva, el colectivo convocó a mujeres de todo el mundo a replicar la coreografía este viernes 29 de noviembre en sus respectivas ciudades y las redes sociales se llenaron de videos con actuaciones en lugares tan remotos como Londres, Berlín, París, Barcelona, Santo Domingo, Bogotá o Nueva York.

"En cada país las mujeres salen por distintos motivos, pero hay algo que nos une a todas y que tiene que ver con el abuso de poder. Y el abuso de poder se presenta y se expresa en la violencia machista; se expresa en el abuso no solamente sexual sino que también en la violencia económica y política", dice Claudia Dides, socióloga y activista en temas de derechos humanos, reproducción y sexualidad.

"El mensaje ha sido clarísimo y sumamente aceptado. Es un mensaje de que somos un gran ejército no violento, de que somos mujeres que pedimos mayor igualdad y que pedimos que cambie el sistema, y lo hacemos con las manos limpias y sin hacer ningún tipo de violencia", agrega Dides.

Al menos 3 mil 529 mujeres fueron asesinadas solo en 2018 por razones de género en Latinoamérica, según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el brazo de la ONU para el desarrollo en la región.

Letra

El patriarcado es un juez,

que nos juzga por nacer

y nuestro castigo

es la violencia que no ves.





El patriarcado es un juez,

que nos juzga por nacer

y nuestro castigo

es la violencia que ya ves.





Es feminicidio

Impunidad para el asesino

Es la desaparición

Es la violación





Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía





El violador eras tú

El violador eres tú

Son los pacos (policías)

Los jueces

El estado

El presidente





El estado opresor es un macho violador

El estado opresor es un macho violador





Duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente, vela tu amante carabinero.





El violador eres tú

El violador eres tú

El violador eres tú

El violador eres tú

"El violador eres tú", los memes que dividen internet

En efecto es un fenómeno viral en forma de meme tanto en su acepción cultural y de conducta como el formato de imagen y video distorsionado de una cruda realidad en forma caricaturesca.

La disruptiva canción ahora es utilizada como burla y mofa por su base rítmica y letras pegajosas llevando el mensaje hacia el terreno de la fiesta y diversión.

Así como los jugadores del América, usuarios en Twitter compartieron sus apropiaciones del baile en forma de memes:

