El “ya chole” fue sacado de contexto, dice AMLO

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo de “ya chole” fue sacado de contexto, fue manipulado como en la guerra sucia de 2006, que dije “al diablo con sus instituciones” y le cambiaron “al diablo con las instituciones”.

El “ya chole” lo expresó el presidente López Obrador semanas atrás cuando fue cuestionado sobre la campaña “rompe el pacto”, que está contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero.

Ya hable sobre este tema, dijo en la mañanera, pienso que debe haber democracia, creo en la democracia, se debe tomar en cuenta a hombres y mujeres de Guerrero, y que no puede haber linchamientos políticos ni politiquería, porque ahora resulta que son feministas los conservadores, hay mucha hipocresía en todo esto, pero yo ya no puedo seguir hablando de este tema porque no me corresponde, respondo porque me preguntan. No estoy en contra de las mujeres, subrayó.

Explicó que respeta tanto a las mujeres que la mayoría de quienes ayudan en el gobierno son mujeres pero no de ahora, fui el primero en México en tener un gobierno con un gabinete en donde predominaban las mujeres, cuando fui jefe de gobierno, todavía se estaban abriendo espacios, de 14 miembros del gabinete, ocho eran mujeres, recordó el mandatario.

También, agregó, impulsó para que la mitad de las mujeres en el Congreso fuesen mujeres y en los programas de bienestar hay más mujeres que se beneficia que los hombres y estoy en contra de la violencia contra las mujeres, contra los feminicidios y cada día lucho.

Sin embargo, dijo el mandatario, los corruptos, los que produjeron esta monstruosa desigualdad que padecemos, la pobreza, los causantes de la tragedia nacional, ahora que ya no pueden robar, que ya no tienen fueros ni privilegios, juntos con sus voceros utilizan cualquier causa para atacarnos, pero lo más importante de todos tener la conciencia tranquila, el tribunal que me juzga es mi conciencia, por eso no pueden. La autoridad moral es mi escudo protector.