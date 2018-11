Elba Esther solicita amparo para saber si la PGR aún la investiga

La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resumir su competencia para conocer un amparo con el que busca tener certeza sobre si la Procuraduría General de la República lleva a cabo alguna indagatoria en su contra.

Después de determinar que La Maestra no está facultada para realizar esta solicitud, la Primera Sala de la SCJN determinó poner a consideración de los ministros que la integran su caso por si alguno considera hacer suya la petición.

“Ante la falta de legitimación de la parte solicitante, sométase a consideración de la ministra y ministros integrantes de esta Primera Sala a fin de que determinen si deciden de oficio hacer suya la petición. Solicítese al Tribunal Colegiado de antecedentes para que no lo resuelva. Notifíquese”, detalla el acuerdo.

En el amparo 268/2018, Gordillo Morales justifica que se le transgrede su derecho a una adecuada defensa, al omitir informarle sobre alguna carpeta de investigación en la que pueda resultar imputada por probables hechos ilícitos.

Cabe destacar, que a través de sus defensores y equipo jurídico, la exlideresa sindical había solicitado a la PGR, en el mes de abril pasado, que se le informará sobre la existencia de una nueva investigación en su contra, lo cual le fue negado.

La PGR puntualizó que de acuerdo con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que los registros de la investigación son de carácter estrictamente reservado, así como establece los momentos en los que el probable imputado podrá tener acceso a la indagatoria conforme al proceso.

En este sentido, el Juzgado de Distrito determinó negarle dicho amparo, al considerar que existe una restricción constitucional durante la etapa de investigación inicial, por la que, hasta que la representación social no estime necesaria su declaración con la finalidad de esclarecer la existencia de algún probable hecho delictivo, así como su presunta participación, Elba Esther no podrá tener acceso a dichas indagatorias, ya que aún no cuenta con el carácter de imputada.