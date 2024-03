¿Estás esperando tu cita para la visa de EU? El consulado adelantará algunas

A partir de este miércoles, el gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha un programa que permitirá adelantar “cientos de miles” de citas para tramitar la visa de turista a ese país, anunció Daniel O´Quinn, vicecónsul en la embajada en México.

En entrevista con El Sol de México, el funcionario estadounidense explicó que gracias a esta medida, las personas que ya cuenten con una cita programada para el 2025 y tienen su pago vigente, recibirán un mensaje de la cuenta de correo donotreply@usvisa-info.com con las instrucciones para elegir una nueva cita, la cual será en un periodo mucho más corto al que le fue asignado por primera vez.

"Si el solicitante entra al sistema y no hay disponibilidad, no habrá ningún problema porque vamos a estar abriendo disponibilidad periódicamente durante todo este año, así que si no encuentran citas la primera vez, pueden volver a entrar en una o dos semanas para buscar nuevas fechas disponibles”, agregó.

Sociedad Visa de turista para Estados Unidos: ¿Qué requisitos y documentos necesito?

Especificó que en un inició el programa beneficiará a los solicitantes que ya tienen una cita programada durante el año 2025 y posteriormente se pretende cubrir la asignadas para el 2026. Además, el trámite podrá realizarse tanto en la sección para visas de la embajada como en cualquiera de los nueve consulados y las nueve agencias consulares con las que cuenta en todo el país.

“Sabemos que es un poquito frustrante el tiempo de espera para conseguir una cita para obtener la visa de turista, hasta más de dos años, pero hemos trabajado muchísimo y estamos muy comprometidos en bajar ese tiempo de espera, pero algo muy importante es que el correo sólo les llegará a las personas que tienen su pago vigente, es decir, aquellas que lo realizaron en el último año”, especificó.

También puedes leer: Canadá pide visa a mexicanos: qué se necesita para viajar a ese país

El año pasado, el gobierno estadounidense otorgó 2.3 millones de visas de turistas en México, lo que colocó a nuestro país a la cabeza en emisión de este documento migratorio por parte de la Casa Blanca, en todo el mundo.

O´Quinn aseguró que serán “cientos de miles” de citas las que se prevé puedan ser adelantadas en lo que resta del año, gracias al programa que no tiene un nombre específico.

Aclaró, también, que el programa sólo se aplicará para solicitantes de visas de turista y beneficiará sólo a mexicanos, ya que es un programa diseñado sólo para nuestro país.

“Durante pandemia de Covid-19, el tiempo de espera fue creciendo porque no podíamos atender a los solicitantes y la demanda nunca disminuyó, pero ahora contamos con más personal y por el gran esfuerzo que hemos hecho, ya llegamos al punto en que podemos adelantar las citas”, dijo.

Por último, el funcionario estadounidense hizo un llamado a los solicitantes de visas para que no se dejen engañar, ya que el trámite para adelantar la cita no tendrá costo adicional por lo que no será necesario la intervención de terceros.

“Si ya usaron un tercero para tramitar la cita y ese intermediario fue quien utilizó su correo, les recomendamos que le pregunten si no ha recibido un mensaje para adelantar la cita, por favor que tengan mucho cuidado porque seguramente les intentarán cobrar más por ese trámite que es muy simple”, advirtió.