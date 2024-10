Embajada de México pide a mexicanos en Israel resguardarse ante ataques de Irán

Ante el ataque con misiles de esta mañana por parte de Irán contra Israel, el embajada de México en Tel Aviv, emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que pidió a los connacionales que se encuentren en el país de Oriente Medio mantenerse en resguardo y puso a disposición el número telefónico 0543166717 para reportar cualquier eventualidad o asistencia consular que se requiera.

“Ante las crecientes tensiones en el Medio Oriente, se recomienda a la comunidad mexicana residente y visitante extremar precauciones y estar atenta a las indicaciones de las autoridades locales”, señala por su parte un mensaje en la página oficial de la embajada mexicana en Israel.

Esta mañana (noche en Israel), Irán lanzó un ataque con al menos 240 misiles balísticos contra las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén, informó el Ejército israelí.

El ataque supone una escalada del conflicto en Oriente Medio, que ha empeorado significativamente en las últimas horas.

Los misiles iraníes “iluminaron el cielo de rojo, de amarillo y las sirenas comenzaron a sonar por todos lados”, narra a El Sol de México, Cecilia Comboniana, mexicana quien es monja y desde hace más de siete años vive en Jerusalén, una de las ciudades alcanzada por los ataques del gobierno de Teherán. “Tantos misiles son necesarios. Dios nos ampare”, agregó Cecilia.

Aseguró que hasta el momento no se sabe de muertos o heridos por el ataque “Seguimos en los refugios porque las sirenas no dejan de sonar. Sabemos que hay un ataque con misiles porque sonaron las alarmas y tenemos una radio en el que escuchamos lo que está sucediendo, pero aún no sabemos más. Que Dios bendiga a su pueblo con la paz. Esta es Tierra Santa”, dijo.

La embajada de México en Israel respondió a través de un correo electrónico que tras el ataque está pendiente de los mexicanos en ese país, pero que hasta el momento no se ha recibido instrucción desde la cancillería para abandonar el país.

La semana pasada, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recomendó a los mexicanos que se encuentran en El Líbano abandonar el país ante los bombardeos de Israel contra posiciones del grupo Hezbola.