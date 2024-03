Embajada en Haití pide a mexicanos no viajar a la isla por violencia

La embajada de México en Haití pidió a los mexicanos no viajar a ese país debido al clima de violencia que se vive.

Este fin de semana se han dado múltiples enfrentamientos entre las autoridades haitianas y bandas del crimen organizado, por lo que la institución también recomendó a los connacionales que viven en la isla no salir de sus hogares y únicamente realizar traslados que sean necesarios.

La embajada invitó a que los mexicanos que desee salir de Haití monitoree las noticia locales para informarse de la situación de los vuelos, luego de la cancelación temporal de viajes en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture (PAP).

“Dadas las condiciones actuales en las cuales los escenarios de inseguridad son impredecibles, se reitera a la comunidad mexicana en Haití: a) evitar desplazamientos no esenciales; b) extremar precauciones y permanecer atentos a las noticias locales, así como a su entorno en todo momento; c) procurar hacer acopio de agua, combustible, alimentos no perecederos y otros bienes de primera necesidad y d) permanecer atentos a las recomendaciones de las autoridades y avisos de la Embajada”, informó la dependencia en un comunicado.

⚠️ 📢 Aviso a la Comunidad Mexicana en Haití 🇭🇹



Ante la situación de inseguridad agravada en días recientes, se sugiere extremar precauciones y mantenerse alerta.



— Embamex Haití (@EmbamexHaiti) March 3, 2024

Haíti vive jornada violenta

El ataque de bandas armadas a la prisión civil de Puerto Príncipe, en la noche del sábado permitió la fuga de 3 mil 597 presos, de un total de 3 mil 696, lo que supone algo más del 97 por ciento de los reclusos de la que es la mayor cárcel de la capital haitiana, informó este domingo el Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos (CADDHO).

Aunque no existen cifras oficiales, al menos una quincena de los presos evadidos fueron asesinados, según pudo comprobar EFE al contabilizar los cadáveres esparcidos por varios puntos de la capital, como Lalue o Christ Roi, aunque el mayor número de cuerpos, 10, se encontraba en los alrededores de la penitenciaría.

El objetivo de los grupos violentos sería ganar fuerza antes de la posible llegada a Haití de la misión multinacional de apoyo a la seguridad.

Al menos una decena de personas murió tras el ataque anoche a la prisión civil de Puerto Príncipe. Todo parece indicar que, conforme avance este domingo, aumentará la cifra de muertos a raíz del ataque anoche a la Penitenciaria Nacional.

En las redes sociales hay vídeos en los que puede verse cómo el poderoso jefe de la banda Village de Dieu, Izo, vigila a través de sofisticados drones tanto la Penitenciaría Nacional como el Palacio Nacional.

Según las versiones que circulan por las redes, el próximo objetivo de los grupos armados sería precisamente el Palacio Nacional.

Con información de EFE