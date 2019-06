Embajadores mexicanos conforman bloque en el Triángulo Norte

Los embajadores de México en los países que conforman el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), trabajan en la formación de un sistema regional de gestión migratoria para generar estrategias que detonen el desarrollo y frenen la migración.

“El trabajo es inmediato para que hondureños, guatemaltecos y salvadoreños se queden en sus países, que tengan oportunidades de contar con empleo y de vivir con tranquilidad”, dijo el embajador en Honduras, David Jiménez González.

Comentó que esta semana lo platicaron con el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, y con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, donde se establecieron los lineamientos para ponerlo en práctica y añadió que el jueves de la próxima semana será recibido por el presidente Juan Orlando Hernández.

Consideró que desde el punto de vista histórico y hasta la fecha, los países de la región centroamericana han tenido siempre con México, una relación muy estrecha y de participación en la solución de conflictos a través de la historia.

-¿Cuáles serán sus tareas iniciales?

-Primero, de inmediato, tenemos que analizar cuáles han sido los flujos mayores de migrantes que han salido de Honduras y ver también cual es la posibilidad de que con el gobierno hondureño se mejoren los protocolos de retorno de los migrantes.

Lo que estamos haciendo nosotros es el análisis de lo que hemos observado para empezar a trabajar siempre en una relación amistosa, respetuosa.

-¿Porque los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador no han dicho absolutamente nada en este conflicto donde las amenazas del presidente Donald Trump se centran en México?

-Es cierto, pero no. Hay un Plan de Desarrollo Integral para el Triángulo Norte de Centroamérica y eso no podemos dejarlo a un lado, cómo sí no existiera. Ese es el gran instrumento que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha presentado para impulsar el desarrollo de la región.

Entre otros, destaca el proyecto de interconexión eléctrica: 1,800 kilómetros de Guatemala a Panamá, para consolidar un mercado eléctrico regional.

-¿Ya tiene su agenda estructurada?

-Sí, con las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard en el sentido de colaborar estrecha e intensamente con los países centroamericanos. Es una tarea fundamental.

Se trabaja conjuntamente con los países del Triángulo Norte: Guatemala, El Salvador y Honduras junto con los de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Chiapas que comparte varios kilómetros de frontera con Guatemala.

-¿Tarea complicada?

-Sí. si es una tarea complicada y compleja, es una prueba muy difícil. Pero es un reto del que saldremos adelante.

-¿Tienen 45 días para dar resultados?

- Por eso mismo el trabajo es inmediato para que los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños se queden en su país, que tengan oportunidades de contar con empleos y de vivir con tranquilidad

Y como ha dicho el canciller Ebrard muchas veces: que la movilidad, la migración no sea por la necesidad sino que la migración sea voluntaria.