Empleada pide disculpas por sugerir lanzar bomba en el Zócalo; Interjet la suspende

La aerolínea Interjet informó que suspendió a una de sus empleadas que sugirió lanzar una bomba en el Zócalo durante los festejos patrios, ello hasta que finalicen las investigaciones.

A través de un comunicado, la empresa dijo que respecto a las desafortunadas declaraciones que se dieron por parte de su colaboradora, procedieron a retirarla de las línea de vuelo en lo que finalizan una serie de evaluaciones.

pic.twitter.com/iQqbTIuJGf — Interjet (@interjet) September 18, 2019

Indicó que para Interjet lo más importante es la seguridad de sus operaciones y sus pasajeros. "La empresa reitera su compromiso total con la tolerancia, el respeto y el rechazo a cualquier manifestación de violencia".

La suspensión de Ximena García se dio luego de que en redes sociales se difundió una publicación en la que incitaba a lanzar una bomba en el Zócalo durante los festejos patrios.

"Debería caer una bomba en el Zócalo, nos haría un favor a todos #VivaMéxico", señaló Ximena García en un publicación de Facebook.

Hola @interjet mi agencia de viajes por lo regular me sugiere volar con ustedes pero ya les pedí que no vuelvan a comprarme un vuelo en su aerolínea. Me da miedo que sus filtros de seguridad y exámenes no sean efectivos y un par de enfermas mentales trabajen en sus filas. pic.twitter.com/Rv0wSsM7Vh — Faby (@MxFaby) September 17, 2019

Luego de que se viralizaron los hechos, Interjet se deslindó de los comentarios y dijo que tienen una cultura de cero tolerancia a la violencia, y que están comprometidos al 100% con la seguridad en todos los niveles.

Este miércoles, durante conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador calificó como "muy fuertes e irracionales" las expresiones de Ximena García.

Empleada pide disculpas

Mientras que la empleada de la aerolínea ofreció una disculpa al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Interjet y a las personas que ofendió con sus comentarios.

En un video publicado a través de redes sociales, Ximena García explicó que realizó los comentarios sin pensarlo y aseguró que está en contra de la violencia.

"Lamento profundamente el comentario que hice en mis redes sociales, fue un comentario inmaduro, no pensado".

#ÚltimoMinuto: "Fue un comentario inmaduro, no pensado; de corazón les pido una disculpa"



Estas son las palabras de la empleada de #Interjet luego del polémico comentario que hizo en días pasados en redes sociales pic.twitter.com/lSPmNNs3Me — ᵏEͧuͫmͣirˢ ͭGͤaͬrcia (@kumaster) September 18, 2019

"La gente cercana a mí, mi familia, mis amigos, saben que estoy completamente en contra de la violencia, jamás incitaría a la violencia".

"Quiero disculparme de verdad con mi empresa, la que es una gran empresa, con el señor presidente, con México, a la gente que ofendí (…) de corazón les pido una disculpa".